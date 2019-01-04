纳吉：橡胶局土地卖政府机构．最终受惠者是EPF会员 前首相拿督斯里纳吉指出，大马橡胶局在2010年所脱售的土地，均是卖给政府机构，而最终受惠者则是雇员公积金局的会员。

（吉隆坡3日讯）前首相拿督斯里纳吉指出，大马橡胶局在2010年所脱售的土地，均是卖给政府机构，而最终受惠者则是雇员公积金局的会员。

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指价格合理符市价

原产业部长郭素沁今天揭露，前朝国阵政府曾逼迫大马橡胶局以低于市价的15亿令吉价钱，脱售2800英亩地给国家土地资产有限公司（ATNB）；随后，ATNB又在2012年以22亿8000万令吉的价格，将有关土地转售给雇员公积金局（KWSP）的子公司桂莎置地私人有限公司（KwasaLand）。

纳吉在脸书针对郭素沁的指控做出反驳时指出，根据当年的分析，ATNB以每平方尺18令吉70仙的售价，将土地出售给桂莎置地，是合理的价格并且符合市价。

纳吉表示，橡胶局和ATNB皆是马来西亚政府全权掌控的机构，桂莎置地则是雇员公积金局的独资子公司。

纳吉透露，桂莎置地购买土地后，在有关地段建造一座新市镇，包括为15万人提供居所，计划发展总值大约为500亿令吉。

他说：“很多人肯定知道，这个名为桂莎白沙罗（Kwasa Damansara）的新市镇，那里甚至有了捷运站。”

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他补充，这项位于梳邦的桂莎白沙罗的发展计划，也是第10大马计划公布的大吉隆坡策略发展计划的配合步骤之一。

纳吉反驳，郭素沁指控意味着国阵强逼脱售政府地给政府，然后让雇员公积金局有机会替他们的会员赚取数百亿令吉的盈利。

纳吉也自嘲，前朝国阵政府照顾他们的朋党，即雇员公积金局的会员，是一项卑鄙的行为。

纳吉也质疑，郭素沁是否没有其他更重要的事情处理，包括照顾小园主的命运、提高棕油的价格及成立油棕俱乐部等。

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他说：“倘若是这样，我觉得她最好专注回她的橡胶树“遮雨器”及棕油大使计划。”

凯里推特发文力挺纳吉

另一边厢，巫统林茂区国会议员凯里也在推特发文力挺纳吉。

凯里指出，ATNB是政府的特别用途公司，这也意味着大马橡胶局出售土地获得的金钱，最终还是流入政府口袋，因此不应该成为一个课题。

他也揶揄，郭素沁欲向林冠英献功的行为并没有任何意义。