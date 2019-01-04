台东一夜4震·民众睡了又醒 台湾台东今天凌晨2时2分起，陆续发生4次有感地震，集中在延平乡，都是浅层地震，其中最大震度4级在鹿野乡，民众一夜惊醒4次。

（台湾．台东县4日讯）台湾台东今天凌晨2时2分起，陆续发生4次有感地震，集中在延平乡，都是浅层地震，其中最大震度4级在鹿野乡，民众一夜惊醒4次。

广告

台东县延平乡今天凌晨2时2分发生第一次地震，芮氏规模4.7，最大震度鹿野乡4级，台东市3级，南台湾均有感；接着清晨3时30分发生第2次地震，最大震度卑南乡2级；3时46分再度摇晃，最大震度卑南乡和台东市2级。最后一次是清晨6时59分，最大震度卑南乡3级。

4个地震的震央接近，都在台东县政府西北方23至24公里处，也就是延平乡范围内，且地震深度均是5公里的浅层地震，所幸台东县消防局截至上午8时未接获灾情通报。

台东县政府朱姓员工表示，第一次地震晃得比较厉害，受到惊吓，后面的3次虽然也被摇醒，但摇晃不是很严重，醒了再睡，还好最后一次已经快7时了，摇完后刚好起床的闹钟也响了。

（中央社·记者：卢太城·编辑：张芷瑄）