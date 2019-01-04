新版《加勒比海盗》没有尊尼特普·成本料省3亿7200万 重启版的《加勒比海盗》（PiratesOf The Caribbean）传出将不会有尊尼特普（Johnny Depp），让许多粉丝相当不舍，认为他所饰演的“杰克史派罗船长”为该系列的灵魂人物，少了他仿佛会少了些什么，但对迪士尼来说可以节省成本，预估可以省下9000万美元（约3亿7200万令吉）。

尊尼特普在《加勒比海盗》系列的疯狂形象深植人心。

（美国4日讯）重启版的《加勒比海盗》（PiratesOf The Caribbean）传出将不会有尊尼特普（Johnny Depp），让许多粉丝相当不舍，认为他所饰演的“杰克史派罗船长”为该系列的灵魂人物，少了他仿佛会少了些什么，但对迪士尼来说可以节省成本，预估可以省下9000万美元（约3亿7200万令吉）。

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2017年上映的《加勒比海盗：恶灵启航》（Pirates Of The Caribbean:Salazar's Revenge）虽然全球票房高达7.95亿美元（约32亿9000万令吉），却是除了首集以外全系列最低的一部，评价和美国票房也不尽理想。因此迪士尼决定打掉重练，重启版《加勒比海盗》找来《死侍》的班底担任编剧。

据《福布斯》（Forbes）报道，如果在少了尊尼特普的情况下制作，新版电影一部可以减低至少3亿7600万令吉，虽然不能保证新版绝对会卖座，但仍可以省下不少成本。