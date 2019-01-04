英外长：废除一些法律．“赞赏马维护新闻承诺” 英国外交部长亨特今日对大马新政府在维护新闻自由的承诺，以及要废除一些限制媒体自由的法律的举措表示赞赏。

（布城3日讯）英国外交部长亨特今日对大马新政府在维护新闻自由的承诺，以及要废除一些限制媒体自由的法律的举措表示赞赏。

广告

他说，大马解除一些外国记者的旅游禁令和朝向废除一些法律的行动，反映大马政府支持记者的重要工作和促进新闻自由。

“英国领先国际，努力解决有关媒体自由和维护媒体自由的问题，而当世界媒体自由日益受到威胁之际，大马的承诺备受赞赏。”

亨特今日与通讯及多媒体部长哥宾星进行会谈，并透过英国驻大马最高专员署发表这项声明。

他说，英国也会在今年在伦敦举办一项媒体自由的国际大会，动员取得保护记者和运作环境的共识。

亨特和哥宾星举行了30分钟的会谈，两人就加强媒体自由和打击假新闻和滥用社交媒体课题交换意见。

哥宾星说，这些都是全球普遍面对和各阶层广泛议论的课题，两人同时也讨论了强化新闻报道自由和问责制问题。

广告

“亨特也祝贺大马在第十四届大选后和平过渡建立新政府，这点受到世界的密切关注和赞扬。”

他说，作为新的马来西亚，政府表达了支持新闻自由的愿望。