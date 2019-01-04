科技股重挫．拖累马股回吐 科技股重挫，拖累马股今早开盘再度回落3.25点，至1672.58点。

苹果下调收入预测，并指中国市场萎缩严重，引发市场担忧贸易战将令更多公司盈利受损，美国股市3日再度重挫，亚洲主要区域股市4日开盘则涨跌不一。

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科技股重挫，拖累马股今早开盘再度回落3.25点，至1672.58点。

截至早上9时50分，富时隆综指数微跌2.06点，至1673.77点。

富时创业板指数跌17.43点，至4246.72点；富时全股项指数跌15.22点，至11421.19点。

上升股有163只，下跌股239只，另1466只平盘，成交量5亿3972万股，值1亿9151万令吉。

科技股益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）跌3仙或2.36%，至1令吉24仙。

银丰集团（REVENUE,0200,创业板科技组）跌10仙或7.30%，至1令吉27仙。

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东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）跌4仙或2.70%，至1令吉44仙。

腾达机构（PENTA,7160,主板科技组）跌15仙或6.02%，至2令吉34仙。

MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）升1.5仙或1.60%，至95.5仙。

杜甫科技（DUFU,7233,主板工业产品组）跌14仙或8.86%，至1令吉44仙。

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海滨城市（IWCITY,1589,主板产业组）升5仙或12.20%，至46仙。