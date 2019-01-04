新年换家具转运招财· MYHOME家居装饰展等着你 换家具换个风水！2019年适合十二生肖的旺运家居风水布局是什么？家具的布局也能转运招财？！ 赶快来Sunway Pyramid Convention Centre的MYHOME家居装饰展一探究竟！

换家具换个风水！2019年适合十二生肖的旺运家居风水布局是什么？家具的布局也能转运招财？！ 赶快来Sunway Pyramid Convention Centre的MYHOME家居装饰展一探究竟！

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迎接美好新的一年，从家具的布局开始转运招财！提供一站式家居所需的MYHOME家居装饰展即将来到Sunway Pyramid Convention Centre！2019新的开始，当然要好好粉刷一下陈旧的家具，换上靓丽的家居用品转转运！各种Super Deals等你来探讨！







为了回馈大家一路以来支持MYHOME家居装饰展，主办单位决定在首两日（11日及12日）派送现金券给大家买个够！首50位消费者即可得到RM500的现金券，而接下来的70位消费者也可以得到RM200的现金券！ 先到先得，还不赶快记下日期！消费的同时也能获益实在太爽了！

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为了回馈顾客的支持，MYHOME家居装饰展推出了“顾客忠诚计划”，并会发出电邮诚邀之前惠顾的顾客来领取一份价值100令吉的现金券，作为感谢他们支持的一份心意。优惠只限首50名前来兑换者，先到先得！

会展超过400家知名家具品牌都会聚集在这里，让你得到最抵的优惠，满载而归！Lucky Draw、Welcome Gifts、还有各种神秘礼物等你赢回家！就连现场登记也有机会赢奖呢！把日期Mark下来，趁着农历新年之前换一换家里的家具、换个风水，让你过个舒适又如意的一年吧！







MYHOME家居装饰展

活动地址：Sunway Pyramid Convention Centre (SPCC), Level CP3

活动日期：2019年1月11日- 2019年1月13日

活动时间：11am- 9pm

Waze: Search " Sunway Pyramid Convention Centre"

Google Map: https://pxlme.me/pholiIH-

Facebook: https://pxlme.me/CdxBV8sm

YouTube: https://pxlme.me/07qeKztr

* 需符合条规。

