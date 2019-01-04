赛夫丁：保证考量相关者利益．今公布新燃油机制 贸消部长拿督斯里赛夫丁说，内阁已经就最新燃油机制作出了决定，并将在明日公布新机制详情。

赛夫丁（中）手拿春联，为特易购霸市年度新春促销活动“OngMali”主持推介礼。左为张健仁，右为保罗瑞奇。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）贸消部长拿督斯里赛夫丁说，内阁已经就最新燃油机制作出了决定，并将在明日公布新机制详情。

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不过，他今日出席特易购霸市（Tesco）年度新春促销活动“Ong Mali”推介礼后受询时，拒绝透露进一步的详情。

他表示，正如首相敦马哈迪和财政部长林冠英所说的，内阁将对RON95和柴油零售价格作出决定。

“内阁在昨日的会议上讨论此事，并已经作出了决定，结果将在明日公布。”

他指出，政府将通过正式的官方管道作出宣布。

赛夫丁也保证，内阁作出的决定考虑了所有利益相关者的利益。

政府原定从1月1日起采用每周制定汽油及柴油零售价格，但遭到油站业者反对。

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林冠英在12月31日宣布，这几天汽油零售价暂时维持不变，等内阁决定，新油价将在第一周结束前公布。

大马油站业者协会代表（PDAM）昨日会见首相，传达对油价课题的忧虑。

近期公布新春统制品价另一方面，赛夫丁说，该部将根据2011年价格控制及反暴利法令，在近期内公布农历新年的统制品及价格。

出席者包括贸消部副部长张健仁、副秘书长巴德鲁希山、马来西亚特易购霸市首席执行员保罗瑞奇、企业服务总监阿兹丽扎。

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“Ong Mali”活动即日起至2月6日进行，民众可以优惠价购买新春食品，如鸡肉、海鲜如加拿大龙虾、海参、鲍鱼、鱼类、虾等。

此活动上也首次推出“慈善食品盒”，民众可在1月3至31日期间，在特易购57间分行的指定商店以及“Tesco Lazmall”网络商店，以最低50令吉捐助贫苦家庭及慈善机构，可捐助食油、面条、罐头食品等。