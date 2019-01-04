市场担忧美国经济放缓．马币兑美元走高 截至早上9时，马币兑美元升至4.1380/1500，高于周四的4.1410/1460。

（吉隆坡4日讯）市场担忧美国经济放缓，纷纷抢购新兴货币避险，马币兑美元货币汇率4日开高。

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截至早上9时，马币兑美元升至4.1380/1500，高于周四的4.1410/1460。

据《马新社》引述回教银行首席经济学家阿都拉昔（Mohd Afzanizam Abdul Rashid）博士称，美国ISM制造业指数创10年来最大跌幅和苹果近20年首度下调盈利预测，将影响未来数个月的生产活动和需求，美元将受冲击。

他也表示，由于美元一直处于非常缓慢的速度贬值，所以预计令吉在短期内将受到区间震荡。

马币兑换主要区域货币汇率下跌。

马币兑新元跌至3.0342/0382，低于周四的3.0321/0369。

惟马币兑日圆跌至3.8461/8509，低于周四的3.8457/8514。

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马币兑英镑跌至5.2300/2367，高于周四的5.2090/2173。

马币兑欧元跌至4.7202/7260，高于周四的4.7104/7165。