华为用iPhone发新年祝福沦笑柄·网曝2员工降薪3千 华为官方Twitter账号日前被发现以苹果iPhone手机发帖祝大家2019年快乐，相关截图在网上疯传，直至周四（3日），中国网上流传华为就事件发出问责文件，涉事2名员工均被降职一级，月薪减5000元（人民币，下同，约合3千令吉），其中一名主管需冻结晋升及加薪12个月。

华为官方Twitter账号日前被发现以苹果iPhone手机发帖祝大家2019年快乐，相关截图在网上疯传，直至周四（3日），中国网上流传华为就事件发出问责文件，涉事2名员工均被降职一级，月薪减5000元（人民币，下同，约合3千令吉），其中一名主管需冻结晋升及加薪12个月。

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文件指出，在发布有关帖文后，其截图广传于部分海外及国内社交媒体，对华为手机的品牌带来不良影响；又称事件暴露公司管理不善，部分员工的“责任意识”不强。文中指发布帖文的服务商是由公司数字营销团队管理，由于过程中VPN网络问题，员工无法以电脑正常发文，为赶在跨年时间发文，于是使用插入香港电话卡的iPhone，“直接连到防火墙外面”发文，惟未有意识会出现“Twitter for iPhone”显示，以致出错。

文件透露，有2名员工因事件受处罚，二人均被降职一级，月薪减5000元，其中数字营销团队主管同时被处以年度考核不高于B，冻结晋升及加薪12个月

（明报综合）