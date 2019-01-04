女演员自爆遭性侵殴打·未报警自拍：挺好玩 一名“裸戏替身演员”的中国女子沈樵近日在朋友圈发文自爆元旦当天在饭店遭人强暴，还被对方暴力殴打了一顿。最让人惊讶是，她事后却没有报警，仅上传几张痛哭自拍照，并发文表示“这件事情发生到我身上，我觉得挺好玩儿的”，瞬间引发争议。

（图：微博）

（中国4日讯）一名自称是“尺度戏裸戏替身演员”的中国女子沈樵近日在朋友圈发文自爆元旦当天在饭店遭人强暴，还被对方暴力殴打了一顿。最让人惊讶是，她事后却没有报警，仅上传几张痛哭自拍照，并发文表示“这件事情发生到我身上，我觉得挺好玩儿的”，瞬间引发争议。

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综合媒体报道，沈樵自称在元旦当天住在酒店，由于助理到其他楼层讲电话，便直接开着门等对方回来。她当时为了拍几张照片，穿得比较性感，未料抬头便看到有个眼镜男站在门口，起初以为对方走错房间，结果男子走进房间后把门反锁，再对她甩了2巴掌，强压上床性侵。

由于当时无力反抗，她唯有害怕顺从男子的行为，直到对方开始穿衣服，她才用枕头遮住自己跑到走廊上呼救，然而却没有任何人来协助。她后来传讯息跟助理求救，才惊动了保安和酒店经理，但对方已离开，“我说这件事情就算了，息事宁人，不想追究了。”

（图：网络照）

（图：微博）

沈樵随后在朋友圈上传眼眶含泪、脸颊红肿的照片，并发文指：“这件事发生到我身上，我觉得挺好玩儿的，还有心情哭着给你们摆拍几张照片看看。”据了解，该则文上载很快就删除了，然而却被人截图转发到其它地方，意外引起网民热烈议论。有人认为这件事太严重，就算当事人不追究，也应该要由警方处理；也有人质疑是炒作。

对此，沈樵3日再上载影片回应指事件男方有错，但自己也有错“我就不应该把门打开，而且我也不应该穿得那么少，给人误会的空间。”她认为这是自己的私事，不希望警方插手，“打了就打了，做了就做了吧，反正我不追究，因为平时我也是拍裸戏的，可能思想就是跟别人不太一样。”她认为每个人想法都不同，只想藉此提醒大家，在外住宿一定要锁好门。