联合马六甲1.75亿售3园丘 联合马六甲（UMCCA）将以1亿7514万5285令吉脱售马六甲和森美兰州3个园丘，以套现融资其他园丘发展和发展印尼苏拉威西未栽种园丘。

（吉隆坡3日讯）联合马六甲（UMCCA,2593,主板种植组）将以1亿7514万5285令吉脱售马六甲和森美兰州3个园丘，以套现融资其他园丘发展和发展印尼苏拉威西未栽种园丘。

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该公司发文告表示，董事部今日分别与Huat Lai Broiler Breeders私人有限公司、HLRB Broiler Farm私人有限公司和HLRB加工私人有限公司签属买卖协议，以脱售2个马六甲和1个森州园丘。

相关脱售计划涉及1021.06公顷土地，占联合马六甲现有地库10万9143公顷的0.94%。

联合马六甲料可从脱售计划中获得8800万令吉一次性盈余，有望对未来盈利和净资产值带来正面效益，并将用于融资其他园丘发展和发展印尼苏拉威西未栽种园丘。

联合马六甲在2018年11月证实将脱售森美兰和马六甲4个园丘。