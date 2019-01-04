路透：大马11月出口料成长6.6% 《路透社》调查显示，大马11月出口料成长6.6%，比前一个月的17.7%增速大幅放缓。

（吉隆坡3日讯）《路透社》调查显示，大马11月出口料成长6.6%，比前一个月的17.7%增速大幅放缓。

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11月进口也预料将减速至3.1%，10月为增长11.4%。

贸易盈余料收窄至115亿令吉，10月贸盈163亿令吉，为历来最高水平。

RAM：料仅成长3%

大马评估机构（RAM）则预期11月出口增长将减速至3%。

11月进口增长预计将放缓至1.8%。总体而言，11月贸易盈余预计将达到111亿令吉。

大马将于本周五公布最新贸易数据。

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RAM表示，由于美国对于明年将中国进口的200亿美元货品关税从10%增加到25%的忧虑，令海外商家提前大量进货，短暂带动10月份出口大涨，但在12月1日中美表示将休战90天，11月出口料将放缓。

该机构预料未来几个月出口仍将受限，过去几个月中国制造业出口订单萎缩，就进一步支撑了这种情况。

RAM表示，大马迄今尚未批准12月30日生效的跨太平洋伙伴关系全面和进步协议（CPTPP），目前该协议共有7名成员国加入。

“尽管如此，有鉴于大马与7个签署国中的5个签署了自由贸易协定（FTA），大马的缺席短期内不太可能对贸易表现带来重大冲击。其余两个签约国即加拿大和墨西哥，占大马总出口的一小部份，分别仅为0.4%和1.0%，因此潜在的不利贸易有限。”

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此外，由于从大马进口的主要商品的关税减免与其他CPTPP成员的关键进口重叠，贸易转移风险顶多不到1%。

RAM指出，虽然短期内大马缺席该协议的直接影响不大，但由于多边自由贸易协定中的区域成员可能被视为外国直接投资目的地，因此长期而言大马可能流失外来投资。