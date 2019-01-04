林冠英：去年首11个月．汽油津贴48亿9千万 财政部长林冠英表示，去年首11个月的汽油津贴总共48亿9000万令吉，希盟联邦政府不曾在汽油零售价格上获利，也不曾在RON95汽油及柴油征收销售税。

（布城3日讯）财政部长林冠英表示，去年首11个月的汽油津贴总共48亿9000万令吉，希盟联邦政府不曾在汽油零售价格上获利，也不曾在RON95汽油及柴油征收销售税。

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他今日发表文告说，指控政府在去年11月及12月对汽油收销售税的说法错误及毫无根据。

他指出，政府直到去年11月仍发出RON95汽油及柴油津贴，虽然相关成本比较过往数个月有所减少。

他说，现任政府讲求的是透明，在自动价格机制（APM）下，政府将下调油价，以让大马人享有更廉宜的油价。

他指出，如早前所言，若汽油跌价，在自动价格机制下零售价将下调，若价格上升，汽油零售价的顶价是RON95的每公升2令吉20仙，柴油每公升2令吉18仙，一直到政府今年内推出针对目标群的RON95汽油津贴计划为止。