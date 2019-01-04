刘华才：朝圣基金续转让股票．“财长勿逃避责任” 民政党主席拿督刘华才今日促请财政部长林冠英，勿再在朝圣基金局继续将其表现不佳的股票转让给隶属财政部的特别途公司（SPV）一事保持沉默，不要以静静逃避责任。

（吉隆坡3日讯）民政党主席拿督刘华才今日促请财政部长林冠英，勿再在朝圣基金局继续将其表现不佳的股票转让给隶属财政部的特别途公司（SPV）一事保持沉默，不要以静静逃避责任。

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他在文告中要求林冠英公开其收购价和原本的账面价值是多少？财政部成立的SPV将承担多少亏损？当中那一些公司和政治人物有特殊的关系？这些公司的现况和前景如何？

“人民有知情权，林冠英必须向人民一一交代这些交易的每一个细节，而不是黑箱作业。

“为何财政部静悄悄地进行这个交易？这完全不符合林冠英好大喜功的作风，这当中到底有什么不可告人之处？”

他促请林冠英做出解释，而不是保持沉默。

刘华才指出，以往行动党曾大力抨击前朝政府类似的做法，现在林冠英却效仿这种方式，行动党是不是换了位置也换了脑袋？抑或其实他们是认同前朝政府的做法？