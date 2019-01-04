大马银行售5.5亿呆账贷款予SPV 大马银行（AMBANK）将向Aiqon资本设立的特别用途公司（SPV）脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产。

（吉隆坡3日讯）大马银行（AMBANK，1015，主板金融服务组）将向Aiqon资本设立的特别用途公司（SPV）脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产。

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该公司发文告表示，相关脱售计划涵盖4亿2811万令吉的大马银行贷款组合，以及1亿2580万令吉大马伊斯兰银行的贷款组合，涉及53万7068个银行户头，是集团强化贷款／融资管理、决议程序和现金化资产的部份策略。

大马银行将利用脱售所得作为大马银行和大马伊斯兰银行未来1年的营运资本。

根据协议，Aiqon资本将以554万令吉现金，以及后续回收的呆账和贷款来支付整个收购计划。

大马银行预期整个脱售计划将在2019年3月31日完成。

值得注意的是，Aiqon资本执行主席兼首席执行员伊布拉欣胡欣因和大股东为大马银行董事与大股东，因此这项交易属“关连人士交易”。