美丽善良的传说 . 天鹅登上小三课本 天鹅城的诗巫、全马最长河流的拉让江，巍峨屹立在甘榜艾蒲路林氏天鹅公园的天鹅及诗巫地标的诗巫之窗

小三华文课本第58及第59页数，“天鹅长住的地方”用美丽的传说介绍诗巫。

（诗巫讯）天鹅城的诗巫、全马最长河流的拉让江，巍峨屹立在甘榜艾蒲路林氏天鹅公园的天鹅及诗巫地标的诗巫之窗，出现在全国华小三年级华文课本里，令本地小学生及家长直呼难以置信。

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在华小三年级华文课本目录中的第10单元、主题为美丽的传说中（第58及第59页），以“天鹅长住的地方”，写出天鹅及诗巫人如何知恩图报的故事。



课文部分内容为：南飞掉队的天鹅，因夜晚寒冷，加上挨饥受冻而无力飞行，最后流落江滨，被善良的诗巫人收养。偏偏那段时间发生天灾，食物短缺、居民生活贫穷，被迫束紧腰带，却从没中断饲养天鹅。知恩的天鹅就教导居民提取硕莪粉充饥，和居民一起度过悲惨的饥荒岁月。



将成拍照打卡景点



课本中所见的天鹅雕像源自于诗巫之窗旁的林氏天鹅公园，该公园是林氏宗亲会与诗巫市议会配合，由公会负责集资及承建，并于2005年7月24日由时任砂第2财长拿督斯里黄顺舸主持开幕。



天鹅坐南朝北，象征为诗巫人带来丰衣足食、财源广进、荣华富贵、国泰民安。天鹅四周，有十二生肖雕像围绕。



诗巫的景点出现在华小三年级课本里，相信可让更多人对拉让江和诗巫留下印象。不久后，这只天鹅或将成为到诗巫必拍照打卡的景点。

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巍峨屹立在甘榜艾蒲路林氏天鹅公园的天鹅及诗巫地标的诗巫之窗，出现在全国华小三年级华文课本中。



