登嘉楼机场合约无法抵销工程利空．MMC3年财测下砍 MMC机构（MMCCORP）机场管理业务扩大至登嘉楼吉利地机场，但兴业研究对此反应平淡，主要是相关合约对集团盈利影响几乎为零，根本无法抵销工程臂膀营业额和盈利双减影响，下砍2018至2020财政年净利目标14至40%。

（吉隆坡3日讯）MMC机构（MMCCORP,2194,主板交通物流组）机场管理业务扩大至登嘉楼吉利地机场，但兴业研究对此反应平淡，主要是相关合约对集团盈利影响几乎为零，根本无法抵销工程臂膀营业额和盈利双减影响，下砍2018至2020财政年净利目标14至40%。

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不过，该行看好MMC机构2019财政年盈利表现将有所好转，而集团分拆港口业务也将带来潜在重估机会。

MMC机构日前宣布，旗下士乃机场终站服务（SATSSB）将开始负责登嘉楼吉利地机场管理工作，兴业研究对此感到中和，主要是新协议对集团常年营业额贡献少于300万令吉，对2019财政年盈利贡献更几乎为“零”。

“M M C机构－金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）财团在去年10月下砍捷运2线地下工程价值36%至64亿令吉，因此在考量工程臂膀营业额和盈利减少下，我们下调MMC机构2018至2020财政年永续净利14至40%。”

随着财测下修，兴业研究也同步调低MMC机构目标价从2令吉40仙降至1令吉37仙，但仍维持其“买进”评级，主要相信2019财政年盈利表现将好转，而集团分拆港口业务也将带来潜在重估机会。

“值得一提的是，MMC机构现有股价为83.5仙，比握有的马拉科夫（MALAKOF,5264,主板公用事业组）和大马气体（GASMSIA,5209,主板公用事业组）估值每股85仙为低，显示出市场对集团其他资产估值为零，其中最明显的是过去多年带来稳定盈利的港口业务估值遭到低估。”

MMC财报2月杪出炉

全年盈利料减37%至1.32亿

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另一方面，MMC机构将在2月杪公布2018财政年全年财报，兴业研究预期在工程臂膀表现疲弱拖累下，全年盈利将减少37%至1亿3200万令吉，但2019财政年在丹绒柏勒巴斯和巴生北港吞吐量增长扶持下，盈利有望年则65%至2亿1900万令吉。

“展望未来，我们相信工程臂膀任何负面消息对MMC机构股价的影响不大，因其对集团的营运盈利（EBITDA）仅为2018财政年9个月的6%，港口与物流业务比重达到87%。”