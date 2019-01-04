FPSO租约延长．云升评级维持 云升控股（YINSON）延长了旗下Lam Son号浮式生产储油卸油船（FPSO）租约，马银行研究相信其余租约亦可获延长，维持目标价及评级。

（吉隆坡28日讯）云升控股（YINSON,7293,主板能源组）延长了旗下Lam Son号浮式生产储油卸油船（FPSO）租约，马银行研究相信其余租约亦可获延长，维持目标价及评级。

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此外，马银行指出，该公司主要目标是在2019年竞标的4项合约中获得其中一项。

尽管该延长租约没有透露详情细节，定期用船契约（BBC）利率将保持在每天5万美元（约20万令吉）。

马银行指出，FPSO Lam Son号是云升控股第二次延长联营租约，预计截至6月的6个月延长期结束后，可取得进一步延长至2021年6月，前提是该租约最初就订于2021年结束。

基于储层资源的角度，经济增强有利于云升控股的客户，马银行预计，旗下FPSO Adoon号租约延长的可能性非常高。

此外，云升控股也为本月即将终止租约的FPSO Allan号重新规划前景，由于新工作奖励的时机，需要更长的时间来确定工作，这将使该号更好地适应这一点。

马银行认为，该公司当务之急是为拖延已久的FPSO FEP号争取达成合约，若进一步推迟至2019首季之后，将加剧对有关合约的担忧。