灯笼悬挂树上 . 大街弥漫新春气息 配合农历新年的到来，美里中华总商会已在大街展开布置工作

美里中华总商会提前在大街展开新春布置工作，美里街道在红彤彤新春灯笼的衬托下，弥漫着无限的新春气息。

（美里讯）配合农历新年的到来，美里中华总商会已在大街展开布置工作。在红彤彤新春灯笼的衬托下，令美里街道弥漫无限的新春气息。

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美里中华总商会为迎合春节的到来，如同往年般提前在美里大街进行新春布置工作，除了在美化树悬吊新春灯笼，也在灯柱悬挂应节装饰品，让民众提前感受春节气息。



灯笼是农历新春不可或缺的传统装饰品，每当春节到来，大街小巷不难瞧见各式各样的新春灯笼悬挂空中，增添佳节气氛。



灯笼的存在，不仅为周边带来祥和洋溢的气氛，也象征团圆意义，营造一种吉利喜庆的氛围。



每年的农历春节、正月十五日元宵节前后，人们都会在玄关处挂起红彤彤的应节红灯笼。在现今的华人社会中，灯笼的作用已变成一种收藏与欣赏的传统工艺品。



商家为迎合民众的需求，除了古色古香的纸扎蜡烛式灯笼，市面上也大量涌出塑料材质的LED灯笼，且款式多样化，相当受落。





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工作人员在美化树上悬挂应节装饰品，让民众提前感受春节气息。