商场出租率降．凯德商托财测下调 尽管凯德商托（CMMT）连续5季业绩符合预期，但该公司旗下金河广场和绿水坊的出租率下降，肯纳格研究下调2018至2019财政年财测各3%。

（吉隆坡28日讯）尽管凯德商托（CMMT,5180,主板产业投资信托组）连续5季业绩符合预期，但该公司旗下金河广场和绿水坊的出租率下降，肯纳格研究下调2018至2019财政年财测各3%。

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肯纳格指出，金河广场和绿水坊的出租率一如预期般下跌，导致首9月收入下滑5%，但首9月盈利仍符合该行预期。

凯德商托部份商场的资产增值措施（AEI）预计末季完工，惟金河广场将在2019下半年完成，肯纳格预计商场出租率将在2019下半年开始改善并逆转。

有鉴于商场整修工程及租户重调，肯纳格将金河广场和绿水坊的出租率预测分别从现有的75%及90%各下降10%，进而下调两年净收入（RNI）各3%。

基于凯德商托2019财政年每单位分利预测从8.1仙，微跌至7.8仙及其与大马10年政府债券（MGS）的差距扩大至2.6百分点，肯纳格下调目标价及维持评级。

肯纳格认为该股遭过度抛售，股价重挫29%，已低于2010年上市发售价（1令吉零8仙），也比产托指数的6%趺幅严重。

该公司管理层计划在2018至2019财政年拨出7000至5000万令吉资本支出，为部份商场进行整修工程。