雷电交加之后（第八篇）：政府护航．绿盛世参与．房产众筹受关注 产业市场在近几年凄凄惨惨，购屋者无法购得“心水屋”，售屋者无法卖到“心水价”，供需失衡的情况在新政府上台提出新房产措施下能够缓解吗？新政府能为房市添加动力吗？

产业市场在近几年凄凄惨惨，购屋者无法购得“心水屋”，售屋者无法卖到“心水价”，供需失衡的情况在新政府上台提出新房产措施下能够缓解吗？新政府能为房市添加动力吗？

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提到产业公司，不得不提由丹斯里刘启盛领军的绿盛世（ECOWLD,8206,主板产业组），该公司2018财政年业绩表现不俗，姐妹公司绿盛世国际（EWINT,5283,主板产业组）也转亏为盈，市场更是看好两家公司有望在2019年首度派息，在在证明刘启盛“由无到有”的领导魄力和独到眼光。

参与政府FundMyHome计划

刘启盛敢于创新，甚至带领绿盛世参与希盟政府在预算案中提出，引发市场热议的FundMyHome首阶段计划。

FundMyHome获得希盟政府护航，打着为首购族提供新融资机制的名号而引起高度关注。此特殊的“产业众筹”计划让购屋者支付20%屋价，投资者负责剩余的80%，5年后购屋者将决定继续保留或售卖。

资料显示，购屋者所需面对的风险是最多亏损所支付的20%，市场人士认为，详细情况包括符合资格者、实际操作情况尚未有明确指南，因此呼吁首购族谨慎待之。

政府在预算案上提出数个房产措施，可以明显看到政府有意协助更多购屋者拥屋，如允许首购族在购买30万令吉房产时，买卖合约、贷款合约皆可豁免印花税。至于房产价格超过50万令吉，首30万令吉享有相同优惠。

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此外，政府提出的购买30万零1至100万令吉滞销房产，也可享有为期6个月的免印花税优惠，也可看出政府想要解决滞销房产的决心。为了遏止炒房现象，政府也规定在第六年脱售房产，必须缴付5%产业盈利税（RPGT）的新措施。

政府积极解决房产滞销投机

从新政府推出的房产措施中，不难看到政府极力于协助购屋者拥屋，且了解市场出现的滞销房产情况和投机活动，因此采取对应方式，不过总结所推出的政策，实际对购屋者的影响并不显著。

购屋者当下面对最大的问题是产业价格不实惠，以致难以负担，因此政府也建议发展商降低滞销产业售价，甚至指示发展商必须降低新房产价格，惟综合发展商的意见，却认为降屋价非易事，且不能仅靠发展商，还需政府配合，如降低发展商的合规成本。

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无论如何，想要解决产业市场供需失衡的问题，就应该从最根本的原因下手，听取多方意见，拟定完整制度，让发展商能在适当的地点，以适当价格出售房产，只有这样才能让产业市场更加活络，买屋和卖屋者也能获益。

迈入2019年，发展商真的能够配合政府呼吁，降低房产售价？购屋者静待屋价降，真有可能实现吗？相信这一切都有待时间来定夺。