“我们要绿肺”．沙亚南市民要求保留森林 “我们不要发展，不要破坏，我们要完整的森林绿地！”

在山顶上，能环视周边风景，甚至可在清晨时观赏到云海，非常漂亮。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙亚南3日讯）“我们不要发展，不要破坏，我们要完整的森林绿地！”

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占地130英亩的沙亚南社区森林（Rimba KomunitiShah Alam），坐落在沙亚南U10，也是实达阿南唯一的绿肺森林，环境优美，树种超过60种，且还经常可发现猴子或马来貘的踪迹。

沙亚南社区森林如今是当地爬山和欣赏云海的热门景点，每周末都有200至300人爬山，享受大自然环境。

不过，事与愿违的是，周边地段如今都已被陆续开发用于屋业发展，州政府未来还有意在当地开辟新路，穿过社区森林。

SACF发起签名运动保地

为了阻止沙亚南社区森林不被破坏和开发，沙亚南社区森林协会（SACF）日前发起签名运动，以收集民意后传达给州政府，以藉此希望州政府能终止相关发展，并将实达阿南社区森林颁布宪报为森林保留地。

沙亚南社区森林协会特别于今早在社区森林山顶举行一场请愿行动，并邀请哥打安格力区州议员纳兹旺实地勘察及了解情况。

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张雯雯：森林周边已被开发

沙亚南社区森林协会创办人张雯雯向《大都会》社区报表示，沙亚南社区森林在很早期时是武吉泽拉克（Bukit Cerakah）森林保留地的一部份，但后来在前朝政府执政时被划出来用于发展，所以沙亚南社区森林周边如今都已被开发用于屋业发展。

她说，沙亚南社区森林成为了当地唯一的绿肺之地，对于实达阿南或沙亚南人民来说，这座绿肺非常重要。

不过，她披露，据了解，州政府有意兴建一条大路穿过社区森林，以衔接大道和周边的屋业发展区。

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“不仅如此，由于社区森林的周边开始陆续发展，我们也发现到一些山地遭到‘侵蚀’，一些森林路段被阻断。”

一些稀有的植物都能在社区森林内寻获。（图：星洲日报）

在森林内，可发现许多千奇百怪品种的昆虫。（图：星洲日报）



赖仲豪：山路辟成著名爬山景点

沙亚南社区森林协会副主席赖仲豪表示，社区森林是由该会于2014年发掘，开辟山路后成为当地的著名爬山景点。

他披露，社区森林已成为了当地居民晨运、运动、爬山、接触大自然的休闲处，甚至是城市小孩最好的“学习”环境。

他说，这座森林地的生态环境非常好，拥有许多种植物品种，都是地球珍贵的资产，一旦被开发或发展，就会破坏生态环境。

“我们不希望看到为了发展，牺牲绿肺，要知道绿肺的形成不易，一旦失去了，就很难再找回，希望政府能聆听当地人民的心声。”

赖仲豪补充，该会于日前发起网上签名运动后，短短4天就取得6000人签名，有信心进一步取得1万人响应。

纳兹旺：发展不应破坏大自然

哥打安格力区州议员纳兹旺表示，经济发展非常重要，但不能代表就要牺牲绿肺，尤其大自然被破坏，可能带来更大的负面影响。

他说，他之前曾在州议会上反映此事，包括要求将社区森林颁布为森林保留地。

他披露，他会持续跟进此事，并寻求会见雪州大臣阿米鲁丁，以面对面商讨解决此事，反映真正民意。

社区森林空气清新，生态环境优美，是当地人民休闲好去处。（图：星洲日报）

超过50名志愿人士和协会成员于沙亚南社区森林山顶上进行请愿，以希望州政府保护这座当地唯一的绿肺。（图：星洲日报）