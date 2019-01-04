主要住在布拉甲 . 瑟卡班族剩2千人 瑟卡班族（Sekapan）为砂拉越少数民族，目前仅剩约2000人

瑟卡班天猛公玛都长屋共有151门户，约1000人。

瑟卡班族（Sekapan）为砂拉越少数民族，目前仅剩约2000人，与格查曼（Kejaman）、拉哈南（Lahanan）、普南（Punan）、丹绒（Tajong）同属卡章（Kajang）支系。

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瑟卡班族主要居住在布拉甲的瑟卡班天猛公玛都长屋（Uma Sekapan Temenggong Matu，前称为Uma Sekapan Panjang）与瑟卡班皮长屋（Sekapan Piit，前称为Sekapan Pendek），大部分族人皆已到附近城镇工作、升学与发展，留在长屋的则以种稻、捕鱼为生。



瑟卡班天猛公玛都长屋距离布拉甲镇12公里，如今虽能由陆路抵达，但黄泥路路况不佳，尤其是雨季路滑，上山下岭容易打滑，因此族人仍会选择乘坐舢板，以水路方式往返布拉甲。



多信仰基督教



大部分瑟卡班族信仰基督教，两座长屋内皆设有独栋教堂，族人也保有原住民族传统信仰，一些族人因与马来人通婚则信奉伊斯兰教。



瑟卡班天猛公玛都长屋共有151门户，约1000人，屋长为阿蒙（Laja Among），瑟卡班族屋长称为“Laja”。这座长屋的族人会敲击Taguakh（一种以铜制成的锣）来欢迎外宾，同时也用来召集族人。



文身长耳垂习俗渐失

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过去瑟卡班族女生在青春期前，即在手臂与脚掌上文身，这也是为了增加美感，并准备嫁人。然而如今这文身习俗早已被年轻一代的瑟卡班女性摒弃，部落中仅有上了年纪的妇女们双手与双脚会纹满刺青，随着这些妇女年纪渐长，这传统文化也正逐渐消失。



瑟卡班天猛公玛都长屋一名70岁的原住民妇女堆依第恩，回忆起自己在12岁时，刺青师开始在她双手双脚文身，那文身所带来的“痛”至今仍刻骨铭心，但当时为了美与部落传统习俗每个少女都需咬牙忍受。她叙述，要在两个手臂上都纹满刺青，至少得花上一至三星期，若手臂较粗壮，则花费更多时间。



除了文身，青春期时的少女在穿耳后，仍需要以黄铜或木塞来拉长耳垂，这也是一段痛苦的经历。随着现代化的影响，年轻女族人也同样不再保有长耳垂习俗。



（星洲日报．砂拉越．报导．林慰）

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瑟卡班族中，仅有上了年纪的妇女们双手与双脚会刺满文身。





除了文身，青春期时的少女在穿耳后，仍需要以黄铜或木塞来拉长耳垂，这也是一段痛苦的经历。