开车被撞反被恶人先告状·杜汶泽火爆当街爆粗 港星杜汶泽脾气火爆，一向有话直说，近日他在脸书抱怨指，某天在香港铜锣湾发生车祸，原本想息事宁人，却被对方无理对待，当场与对方开战对骂，事后也声明就算自己是艺人，只要遇到不公平的事情，一定会站出来，不可能忍气吞声。

杜汶泽刚踏入新年便遇上车祸，与对方司机当街展开骂战。事后杜在脸书吐苦水，斥对方“好痴线”，最终还要报警收场。

（香港4日讯）港星杜汶泽脾气火爆，一向有话直说，近日他在脸书抱怨指，某天在香港铜锣湾发生车祸，原本想息事宁人，却被对方无理对待，当场与对方开战对骂，事后也声明就算自己是艺人，只要遇到不公平的事情，一定会站出来，不可能忍气吞声。

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杜汶泽3日在脸书发文指，日前驾车时与民众开的车发生碰撞，因无人受伤，当下想要大事化小，没想到对方却下车理论，还找警察来，让他火大表示：“这个人真的好痴线，我开正线，你从副线切入撞到我的车尾，都没要你赔了，明明是小事却要下车吵，还找警察来。好啦，现在等警察来啦，把路都塞住了，为什么呢？”

据香港媒体报道，有目击者爆料，2人在路上大爆粗口，引来大批民众围观，但杜汶泽不以为意，继续和对方互相飙骂。

杜汶泽之后在脸书再次谈论此事：“其实有一点我一直不明白，为什么很多人认为，一个艺人，遇到不公平的事情，因为怕被别人说，就必须要忍气吞声，这是什么逻辑？”直说自己绝对不会这样，遇到不合理一定会反击，也强调自己在这事是被撞的一方，没有做错事，没有必要畏首畏尾。