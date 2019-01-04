坚持不曝光小孩！昆凌揭夫妻共识 原因超有爱 昆凌和周杰伦婚后诞下女儿小周周（Hathaway）和儿子Romeo，总是小心藏起小孩的正脸，不让长相曝光。

（图：IG）

（台湾．台北4日讯）昆凌和周杰伦婚后诞下女儿小周周（Hathaway）和儿子Romeo，总是小心藏起小孩的正脸，不让长相曝光。

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昆凌最近接受《VOGUE》采访，提到小心保护儿女长相的理由，认为小孩一旦被称作“谁谁谁的儿子、女儿”，就好像瞬间失去了自己的名字。“我们希望他们的名字就是他们的名字，而不是谁谁谁的儿子、女儿。”

昆凌自从嫁给周杰伦之后，就被别人称为“天王嫂”，某种程度上来说，也是失去了自己的名字，“但我ok，因为这是我自己的选择。”昆凌表示，希望等到小孩长大，再把选择权交到他们身上，夫妻俩会完全尊重子女的意见，“我跟老公都希望他们是很开心成为我们的女儿儿子，而不是一种压力”，言语中透露出对儿女满满的爱。

另外，昆凌在《VOGUE》封面的照片，全程在皱眉头像没睡醒，网民看到照片后调侃道，“她能把眼睛睁开吗”、“东南亚风越来越明显了”、“她鼻子好像要窒息了”、“什么鬼。要不是周杰伦简直查无此人”

（图：IG合成照）