恋童癖神父刑满出狱·遭受害者父亲买凶击毙 意大利一名45岁神父因性侵2名未成年姐妹而入狱11年，而其中一名受害者因走不出性侵的阴影而自杀，死时才15岁。他去年6月刑满出狱后，7月19日被人发现身中5枪身亡，警方相信是被害姊妹的父亲买凶将他击毙。

马塔拉佐刑满出狱，一个月后被发现身中5枪身亡。（图：网络照）

意大利一名45岁神父因性侵2名未成年姐妹而入狱11年，而其中一名受害者因走不出性侵的阴影而自杀，死时才15岁。他去年6月刑满出狱后，7月19日被人发现身中5枪身亡，警方相信是被害姊妹的父亲买凶将他击毙。

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据外媒报道，马塔拉佐（Guiseppe Matarazzo）原先在贝内文多（Benevento）教堂担任神父期间性侵一对未成年的姐妹，之后他因性侵罪成，在2008年被判入狱11年，但2名被害女童中的姐姐，却因为走不出性侵阴影，在马他拉佐入狱后没几天走上绝路，自杀身亡，当时她才刚满15岁。

马塔拉佐去年六月刑满出狱，但在7月19日被人发现身中5枪毙命.警方证实命案是职业杀手所为。目前警方正调查被害姊妹的父亲是否涉案，并循线逮捕了2名替枪手开车的共犯，但枪手迄今下落不明。

（综合）