拉菲兹：509政权交替后．媒体素质显著改善 公正党副主席拉菲兹认为，马来西亚经历509的政权交替后，国内媒体的素质也有了显著的改善。

（吉隆坡3日讯）公正党副主席拉菲兹认为，马来西亚经历509的政权交替后，国内媒体的素质也有了显著的改善。

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他今日在脸书撰文指出，希望联盟成功入主布城后，新政府的表现亦成为人民的焦点。

他认为，新政府受到反对党的攻击是极为正常的事。

他揶揄，造成国家经济败坏的罪魁祸首——前首相纳吉，如今却摇身变为人民斗士；然而，拉菲兹相信人民会自行判断纳吉的表现。

有信心油价本周下调

拉菲兹补充，反对党的打手将会在社交媒体上继续以油价课题攻击政府，但他有信心油价将在本周下调；同时，人民将在物价上涨的情况下获得保护，并在物价下调时直接获益。

他坦言，尽管人民尚无法立即感受到新政府带来的好处，但国内的各种情况正逐渐好转。

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拉菲兹表示，自己在1998年加入“烈火莫熄”运动时，最终的目标仅有3个——即是解放公共机构，如司法、检察、选举委员会，警察和政府部门等执法机构，避免被执政党所掌控；实现两线制，让人民能够自行选择政府，执政党和反对党以公平的方式赢得人民的支持；以及创建公平，诚实和有诚信的媒体，让人民能够获得准确和透明的信息，从而为他们及其家人做出正确的决定。

拉菲兹认为，3个目标当中，创建公平，诚实和有诚信的媒体，是最容易达成以及截至目前为止表现最好的一环。

重新阅读前锋报

拉菲兹承认，自己甚至已经开始重新阅读停看了近10年的《马来西亚前锋报》以及《每日新闻》等报章。

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他表示，国内媒体或许为了竞争，又或许拥有了更多的自主权，因此报道质量和客观性，正在逐渐变好。

拉菲兹形容，逐渐改善和开放的媒体所带来的影响，或许无法立即被人民感受到，但却是大马人民的一项伟大成就。

他说：“自由的媒体将揭露部长的谎言，报道滥权的行为，调查丑闻等等。”