阿兹莎：续展开“象牙行动”．力阻非法开垦活动 副首相拿督斯里旺阿兹莎表示，“象牙行动”将继续展开，以制止顽固者任意进行非法开垦活动，罔顾对生态环境造成的破坏。

旺阿兹莎（左五）与金马仑6大农业公会代表交流及合照。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑3日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎表示，“象牙行动”将继续展开，以制止顽固者任意进行非法开垦活动，罔顾对生态环境造成的破坏。

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她说，政府也会关注耕种数十载，以务农作为经济来源的小园主心声。

她坦言，当她乘坐直升机鸟瞰巡视非法开垦土地时，得到的结论是，非法开垦活动若无监控，金马仑会面对更高风险发生土崩事故，以致造成人命伤亡及财物损失。

她今午在双溪瑞原住民村与数百名原住民交流时指出，金马仑是国家农业领域及粮食安全的主要贡献区，若不监控农耕地的使用，或许不久将来，金马仑会基于安全威胁而沦为过于危险种植的地区。

她也表示了解仍有许多小园主迄今无法获得临时地契。有鉴于此，当局必须确保从农民经济来源及农耕地使用机制之间取得平衡，以保障国家农业资源，如蔬菜及水果的供应。

着重永续性推动农业

“相较于前朝政府对于高原执法及安全的举措，新政府更着重于永续性推动农业，以及鼓励金马仑的本地旅游业。政府也会体恤小园主的经济需求，并且准备给予援助。

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“我也希望州政府在解决农耕地问题时，不要再三拖延。”

她也敦促农民提供意见或建议，以便改善“象牙行动”不足之处，一次性全面照顾当地人民的福利，尤其是维护小园主的权益。

她也指出，此次是她首次官访金马仑，她希望藉此与农民交换意见，寻策修复金马仑。

她也期望藉此解决不受管制及猖獗的土地开发问题。

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土地审批属州政府权限

“扮演协调角色”

另一方面，旺阿兹莎说，她体恤许多农民从祖辈至今已在金马仑耕种数十载，政府会协助农民处理土地问题，也明白若农民面对没获得临时地契难以借贷的困境。

她强调，土地审批乃州政府的管辖权限，而她只是扮演协调角色。

她今午与金马仑农业组织代表会面时说，联邦政府在协助金马仑农民推动农业发展之际，也须确保高原的安全性，如发生土崩意外时不会构成人命伤亡。

旺阿兹莎今天到金马仑进行官访，行程包括探访原住民村。她原定造访驻守在金马仑高原的士林军营，但由于天气不理想而临时取消此行程，提早乘搭直升机离开。

出席者包括首相署部长瓦达姆迪、丹拉那打州议员张玉刚、华都牙也国会议员西华古玛及行动党第14届大选金马仑国席候选人马诺嘉兰。

金马仑“象牙行动5.0”9大建议

1.国家安全理事会于2019年与联邦政府及州政府相关机构合作，作为实施及协调“象牙行动5.0”的主要机构。

2.金马仑县属及土地局将探讨延长临时地契的租赁期限的建议，以便鼓励小园主朝向农业领域的工业4.0发展，同时引进更多国内外的投资。

3.彭亨州水源监督机构（BKSA）会加速着手拟定金马仑农业蓄水池建设的规范。

4.水利灌溉局会延续及积极推动河道清洁及大扫除活动，确保维护河道的永续性生态环境。

5.地质及矿物局继续监督任何土崩高风险的山坡表层，若发生土崩事故则采取即时性的应对行动。

6.大马半岛森林局（JPSM）会于圈定的非法开垦地区，进行土地清理及重新栽种活动。

7.陆军及普通警察部队会持续于金马仑驻守，协助展开执法对付非法开垦活动、非法占用政府土地及打击非法入境者。

8.移民局会参与“象牙行动5.0”每次的巡视及执法行动，以鉴定非法入境者的黑区。

9.农业局会探讨高原农业基本政策，作为监控及发放大马良好农业作业（MyGAP）认证给予拥有临时地契的金马仑小园主。

金马仑6大农业公会晤副揆

呈12诉求捍卫生计

金马仑国会议席补选在即，金马仑6大农业公会首度联合向希盟政府提呈12项诉求，涵盖农耕地及临时地契、人力资源、高原农业技术及基设等问题，敦促当局保育高原的生态环境之下，也需捍卫农民的生计权益及拟定高原农业政策。

出席的公会代表包括金马仑农业协会主席陈伟文、金马仑花业公会主席李丙富、金马仑菜农公会主席黄潮成、金马仑巫裔小园主公会主席拿督赛益阿都拉曼、金马仑印裔小园主公会主席威斯瓦纳丹及金马仑菜车公会。

他们一行人今午与副首相拿督斯里旺阿兹莎共聚午餐及交流后，由金马仑巫裔小园主公会主席赛益阿都拉曼代表移交12项诉求的备忘录予旺阿兹莎，希望联邦政府正视高原农民多年来面对的问题。

赛益阿都拉曼促请政府当局加速临时地契更新审批程序、降低外劳人头税及放宽外劳住宿规定。

黄承毅：维护小园主权益

盼拟高原农业政策

金马仑6大农业公会发言人黄承毅较后召开新闻发布会强调，金马仑迄今没有任何高原农业政策，希望联邦政府为金马仑农民拟定特别政策，以便一劳永逸解决当地的问题，同时维护高原的生态环境。

他指出，有关公会曾于此前向前朝政府提呈6大诉求，包括相关临时地契、人力资本不足、缺乏农业资源、设施与基建供应、缺乏研究与发展项目、缺乏有利的融资机会及务农成本高企，当时也获得彭州政府给予正面的回应。

“彭州政府也认为需援助小园主，当初批准租赁期限较长的临时地契，然而金马仑是重要的国家粮食生产地，也是蔬果及花卉出口至外国的重要地区，故此，我们必须具备永续性的农业方案，以维护小园主的权益。”

他透露，金马仑目前有约2200名小园主，各自经营1至2公顷的土地，小园主向来缺乏当局的关注及援助。

陈伟文：难获土地合法经营权

金马仑农业协会主席陈伟文表示，6大公会已提出12项诉求，并详细阐明其中的建议。

“金马仑农民迫切需要联邦政府的关注，至于州政府管辖的土地问题，农民则面对无法获得土地合法经营权的问题，进而延伸难以借贷、申请劳工工作准证及向政府申请援助等问题，所以，农民被视为在非法农耕地耕种，即便已是耕种数十年。”

蔡依锰：接班人地契换名遇阻

金马仑菜农公会总务蔡依锰指出，年迈的农民无法耕种后，当交由孩子或亲友接手时，却面对临时地契更换名字的困扰，此问题已存在许久，导致接手的新生代面对无法借贷、申请外劳、大马良好农业作业（MyGAP）认证等阻碍。

他坦言，农民也面对外籍劳工申请程序繁琐的问题，例如当农民申请10名外籍劳工时，却只获批2至3名外劳。

“来临的周六，人力资源部长古拉会赴金马仑，与雇主及相关农业组织展开对话会，商讨雇主面对劳工短缺的问题。”

出席者包括首相署部长瓦达姆迪、丹拉那打州议员张玉刚及行动党第14届大选金马仑国席候选人马诺嘉兰。

金马仑6大农业公会12项诉求

1.申请临时地契（TOL）

2.人力资本不足3.缺乏农业资源、设施与基建供应

4.缺乏研究与发展项目

5.缺乏有利的融资机会

6.务农成本高企

7.农业灌溉水资源技术

8.农药残留最大限值（MRL）化验室

9.繁琐的行政规管程序

10.农业由小园主主导

11.重置与再生产方案

12.可持续高原农业政策