首批从中国整装进口．2300辆宝腾X70运马 在浙江宁波舟山港梅山港区梅西滚装码头，2300辆吉利汽车在1月2日中午起，逐辆驶入“天堂精英”滚装船中，以出口到大马。

多辆宝腾X70并列在梅西滚装码头，准备出口至大马。（中新社照片）

（宁波3日中新电）在浙江宁波舟山港梅山港区梅西滚装码头，2300辆吉利汽车在1月2日中午起，逐辆驶入“天堂精英”滚装船中，以出口到大马。

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此次出口的吉利汽车系是该集团战略入股马来西亚品牌宝腾汽车后推出的首款运动型多功能车（SUV）宝腾X70。大马首相敦马哈迪在去年12月12日，在吉隆坡会展中心主持正式推介礼。

宝腾去年已透露，第一批X70将会从中国整装进口，直到今年中才会在本地组装销售。

中新网报道，承担首批宝腾X70汽车滚装出口业务的宁波梅山港区梅西滚装码头，依托宁波舟山港的整体实力和服务品牌优势，抢抓海上丝绸之路沿线贸易发展的新商机，已多次完成大马、沙地阿拉伯、埃及、古巴等地外贸滚装汽车出口业务和非洲多国的渔船整船出口业务。

此次，借助宝腾X70在吉利中国宁波春晓制造厂生产就近出口的地利优势，宁波舟山港加强与吉利集团的合作，促成了此次外贸滚装出运业务，并有望实现外贸滚装业务班轮化。