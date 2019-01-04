连体双胞胎分体16年生日 一对6周大的连体双胞女胎，16年前接受分体手术时，医生表示她们的生存机会只有百万份之一，惟手术后至今天，她们已经度过16个生日，如今也预备报读英国著名大学学位。

42岁的父亲路德是名商业发展总监，他对自己女儿的成就和抱负感到自豪。（互联网照片）

一对6周大的连体双胞女胎，16年前接受分体手术时，医生表示她们的生存机会只有百万份之一，惟手术后至今天，她们已经度过16个生日，如今也预备报读英国著名大学学位。

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赛娜与詹娜拉曼出生时胸部和肝脏相连。之前，医生劝她们的父母考虑流产这对连体双胞胎，但是这对父母并无放弃，坚持把她们生下来。

她们在6周大时，在大奥蒙德街医院接受一个由20人组成的外科手术团队进行切割手术，4个半小时后终于“分离”。

上个月1日是她们同庆16岁生日，是伦敦东部学校的“A*学生”。赛娜希望到剑桥升学成为儿科医生，正在修读3种语言的詹娜希望到牛津大学升学成为律师。

36岁的母亲尼帕是名托儿所护士，她说：“我们之前经历过的所有事，现在回想起就像一场遥远的噩梦。那时的我不敢多想，现在看看她们，真是太神奇了！”