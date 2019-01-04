虽未发布正式文告·狮城料坚持启用ILS 尽管遭到马来西亚政府的反对，但新加坡实里达机场预料坚持启用的“仪表降陆系统”（ILS）。

（吉隆坡3日讯）尽管遭到马来西亚政府的反对，但新加坡实里达机场预料坚持启用的“仪表降陆系统”（ILS）。

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新加坡民航局（CAAS）于去年12月1日发表文告指出，将于今日起在实里达机场使用仪表降陆系统。

无论如何，截至目前为止，新加坡政府尚未透过外交部、交通部或新加坡民航局发布正式文告，宣布启用的仪表降陆系统。

据悉，新加坡代表原定在昨日与马方会面，以针对大马在新山巴西古当的上空设立永久飞行管制区的决定进行商讨。

新加坡交通部指出，大马在在一个受管制且拥挤的空域设飞行管制区，将影响穿梭于此空域的飞机。

为此，新加坡已就永久飞行管制区对民航交通带来的严重影响，向大马表达担忧，并提议就此事会晤协商。

大马民航局于去年12月25日发出“飞行员通知”（NOTAM），以“军事用途”为由，宣布将从昨日（2日）在巴西古当上空设立一个永久性的飞行管制区。

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大马设立飞行管制区的行为，也被视为是反对新加坡实里达机场使用仪表降陆系统的回应。

交通部：侵犯马领空

我国反对新加坡实里达机场明年1月3日起使用仪表降陆系统，原因是该机场只距离柔州巴西古当2公里，此举将侵犯我国领空。

交通部认为，新加坡单方面在航行资料刊物发布新的仪表着陆系统程序，明显侵犯我国主权和违反国际法与标准。

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交通部长陆兆福表示，仪表着陆系统程序的飞行路线跨越大马空域，将对毗邻的巴西古当发展造成影响。

他指出，巴西古当港口也因为仪表着陆系统程序的各种限令而面临高危影响。