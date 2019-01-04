人力资源发展基金·诺法丽达任董事局主席 人力资源发展基金（HRDF）宣布委任大马驻荷兰前大使拿督诺法丽达为董事局主席，任期由1月1日起生效。

（吉隆坡3日讯）人力资源发展基金（HRDF）宣布委任大马驻荷兰前大使拿督诺法丽达为董事局主席，任期由1月1日起生效。

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人力资源发展基金今日发表文告指出，诺法丽在公共服务领域拥有卓越的表现，势能率领该基金会继续前进。

此外，人力资源发展基金也发表了2018年的表现总结以及2019年的发展动向。

文告表示，该基金会在去年的注册数额增加了23%，注册的雇主总数超过2万6000家企业，为230万名本地员工提供就业机会。

拟6计划续强化组织

人力资源发展基金拟定了2019年的6大计划，以继续强化该组织，以及提升国内的技术员工数量。

人力资源发展基金指出，该组织从去年7月开始展开了一系列的内部调查，确保所有违例贪污的人士都将面临法律的制裁。

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“有关的调查报告已在2018年11月出炉，人力资源发展基金已向警方和马来西亚反贪污委员会提交报告，并对曾经向基金会提交虚假文件的人士采取民事诉讼。同时，报告的摘要也将被上载至基金局的网站，供民众检查。”

此外，人力资源发展基金将加强执法行动，确保所有符合资格的雇主必须在2019年之前向该基金会进行注册；所有不遵守规则的雇主，将受到严厉的对付。

人力资源发展基金也将为120万名本地员工提供培训；为所有的青年和毕业生，特别是低收入家庭提供就业机会；重新研究和提升现有的培训计划，以提升培训员的素质；以及继续为成员提供更好的服务，并为残疾人士和退休人士提供更多的就业机会。