庄舜婷．禁烟禁吸管的省思 2019年伊始，政府甫落实“双禁”即闹得沸扬，而我绝对赞成这两项禁令。

2019年伊始，政府甫落实“双禁”即闹得沸扬，而我绝对赞成这两项禁令。

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所谓“双禁”指的是食肆全面禁烟及禁用塑料吸管，但有关措施仍存在许多含糊点，引起民众混淆。

在禁塑料吸管课题上，我认为政府的立场尚未坚定。联邦直辖区已正式于今年1月1日起禁用塑料吸管，并纳入商业执照申请条例，但未阐明违例者是否会被对付，何时开始执法等问题。

雪州政府在去年宣称跟随联邦政府步伐，于今年1月1日起停用塑料吸管，禁止业者主动提供塑料吸管，惟在1月2日却传来最新的禁令，延至4月1日起才正式落实有关措施，对此我感到错愕。

禁塑料吸管措施与当初禁用塑料袋及保丽龙一样，是一段漫长道路，需要一段缓冲期，因此及早落实才能让人民提早开始适应及习惯。

我所期盼的是能落实全面禁用塑料吸管，而不是在顾客要求下仍然提供，这才能真正的减塑。

我也发现许多餐馆及酒店已改用纸吸管，这值得表扬。惟自行携带替代吸管的风气仍不盛行，这或许是因为难以在市面上买到替代吸管。

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另一边厢，卫生部的禁烟令引起诸多回响，虽引来烟民反弹，但我相信赞成的声音占大多数。

食肆真的不是吸烟的好地方，尤其当我们在用餐时传来邻桌的烟味，影响着众人的健康。

在禁烟首日，我在外用餐时，隔壁桌传来烟味，也不见该店张贴任何禁烟告示牌。我即向店员表示禁烟，对方竟说电子烟可以，在我强调电子烟也不行后，店员也向该桌顾客传达禁烟消息。

在政策落实后，需要人民的配合及警觉性，我们都有义务提醒他人禁烟，否则继续会有烟民习惯性在食肆吞云吐雾。

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我相信假以时日，人民在适应有关措施后，都会给予全面配合，我国迈向无烟及零塑国更进一步。