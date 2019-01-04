国泰新年“送大礼”·头等舱错扣95% 国泰航空新年送大礼？乘客于2019年新年当天，在其网站上用经济舱的价格买到从越南到北美的头等舱和商务舱来回机票，减价折扣高达95%以上。出错机票有数千张，国泰航空表示错误已经造成，保证所有机票都会兑现。

国泰航空推文承认失误，说：“我们犯了错，但是我们期待你拿着买下的机票登机，也希望能因此让你度过特别的2019年！”并打出“既已作出承诺就要守诺”#Promisemadepromisekept#和“记取教训”#lessonlearnt#标签。（图：网络照）

（香港3日讯）国泰航空新年送大礼？乘客于2019年新年当天，在其网站上用经济舱的价格买到从越南到北美的头等舱和商务舱来回机票，减价折扣高达95%以上。出错机票有数千张，国泰航空表示错误已经造成，保证所有机票都会兑现。

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国泰航空周三推文承认失误，并说：“我们犯了错，但是我们期待你拿着买下的机票登机，也希望能因此让你度过特别的2019年！”

这些从越南飞往纽约的往返机票仅售675美元（2796令吉），平时票价1.6万美元（6.62万令吉）。

国泰表示会维持经济舱票价的同时，也打出“既已作出承诺就要守诺”#Promisemadepromisekept#和“记取教训”#lessonlearnt#标签。

周四的国泰航空公司网站上没有列明这些票价。

网络飞行部落格和论坛都在热烈讨论这项失误，其中包括国泰会否兑现机票的帖子。

国泰损失数百万

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Flyer Talk Evangelist这么写着：“没有人注意到票价有误？……已持续了好几小时。想打赌，国泰会兑现吗？”

这次的票务错误将让国泰航空惨赔。至少有11名幸运儿告诉香港《南华早报》，他们在新年期间抢购到国泰航空18张头等舱和8张商务舱从越南到北美的来回机票，价格仅港币21万6925元（约11.4万令吉）。以实际售价计算，这些高档机票的票价至少540万港元（约285万令吉）。

损失数百万的国泰航空，并没有向客户收回机票或者降舱等，反而是诚实面对错误以及维护客户权利的态度，获得网民赞赏。

国泰航空去年10月曾遭遇黑客攻击导致940万客户个资遭到入侵。