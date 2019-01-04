陆交局：只可线上接客·禁电召车机场招客 陆路交通局指出，根据2010年陆路公共交通法令阐明的电召车执照条例，所有电召车司机在提供服务期间，禁止在任何地方（包括机场）等客或招客。

根据了解，槟城目前一些Grab司机只载顾客到机场，不在机场接顾客，避免遭到取缔。（图：档案照）

（槟城3日讯）陆路交通局指出，根据2010年陆路公共交通法令阐明的电召车执照条例，所有电召车司机在提供服务期间，禁止在任何地方（包括机场）等客或招客。

广告

该局今日发表文告说，电召车司机必须遵守电召车服务的其中一项条例，即必须通过有关公司业者提供的移动线路或应用程式接送乘客。任何司机若没遵守1987年陆路交通法令及2010年陆路公共交通法令，可在同一法令条文下被对付。

Grab电子召车司机在槟城国际机场被陆路交通局取缔及开罚单后，陆路交通局就此事发表文告提醒，交通部已通过陆路交通局修改与电召车服务相关的条例，有关修正已从2018年7月12日起生效，但政府同意给予宽限期至今年7月12日，让电召车行业做好准备应对。

“电召车行业必须做好的准备是，电召车司机必须获得公共服务交通工具（PSV）执照、电召车管理者必须获得电召车服务管理执照、电召车管理者必须安排有关交通工具在电脑验车中心（PUSPAKOM）进行检查。”

Grab：助遭罚款司机上诉

Grab公司一名发言人，也就这起于元旦发生的事件作出回应，指公司已获知此事，并将会协助有关遭罚款的司机上诉，该公司也将与当局商谈，以便取得更好的解决方案。

“老实说，至今我们都还不知道，为什么陆路交通局的官员要向我们的司机开出罚单。”

广告

另外，槟州的Grab司机也于昨日接获一封来自槟城Grab的电邮，呼吁司机勿在机场处候客，因为如此做会造成机场交通拥堵。电邮也告知司机，该公司已委任监管机构处理此事，只要司机确认通过Grab应用程式完成预订，便可在机场接送乘客。

据了解，虽然槟州的Grab司机已接获上述电邮，但大部份司机只敢载顾客至机场，而不敢在机场接顾客，免遭取缔。