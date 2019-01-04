董总主席：1200万独中拨款·下星期直接存入独中银行 董总主席陈大锦透露，2019年财政预算案的1200万令吉独中拨款，相信在下个星期就会直接存入全国62所独中的银行账号。

（柔佛．峇株巴辖4日讯）董总主席陈大锦透露，2019年财政预算案的1200万令吉独中拨款，相信在下个星期就会直接存入全国62所独中的银行账号。

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陈大锦也是峇株巴辖五校董事会名誉董事长，他今早出席属下华仁中学的开学典礼后，在受询时捎来上述好消息，并形容这笔拨款对全国独中来说，就宛如农历新年的大红包。

据他指出，当局尊重董总的建议，拨款将平均分配给包括宽柔中学分校在内的60+2所独中，尾数董总则建议优先再分配给其中的小型独中，唯有关细节暂时还未有定案。

他说，全国共有14所学生人数少于300人的小型独中，在这之前，一些小型独中非常担心拨款是按各校的学生人数来分配，但作为学习共同体，而且都是为了华社发展教育事业，全国独中有必要互相支援、共享资源。

他也指出，当局原本是要通过电子采购系统（eVENDOR）发放上述拨款，他也是昨日才刚刚接获最新的消息，而这个突如其来的好消息证明董总之前的呼吁奏响，他对当局透明、公正发放拨款感到欣慰。

他说，新学年刚刚开始，很多独中都迫切需要发展款项，这笔拨款来得非常及时。