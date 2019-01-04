涉欺骗一公司董事经理100万·彭巫青前团长监3年 上诉庭今日宣判彭亨巫青团前团长拿督莫哈末慕斯达法（56岁），以扫描系统工程欺骗一家公司的董事经理100万令吉的罪名成立，入狱3年。

（吉隆坡3日讯）上诉庭今日宣判彭亨巫青团前团长拿督莫哈末慕斯达法（56岁），以扫描系统工程欺骗一家公司的董事经理100万令吉的罪名成立，入狱3年。

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由拿督威拉莫达鲁丁为首的上诉庭三司，维持吉隆坡地庭于2016年2月19日的原判，宣判莫哈末慕斯达法罪名成立。不过，上诉庭推翻吉隆坡高庭于2017年3月23日宣判被告坐牢8年及罚款30万令吉或1年监禁取代罚款的判决。

莫达鲁丁在判词中表示，上诉庭三司的判决是一致的。

他补充，尽管上诉庭三司认同被告的部份上诉，但有关的上诉对于判决没有任何影响，因此驳回被告的上诉并维持原判。

莫哈末慕斯达法闻判后，即向两名出席听证的亲属挥手并交代事项。

莫哈末慕斯达法被控欺骗NM Resource有限公司董事经理拿督卡玛鲁丁贾尼斯，使受害者相信一封由财政部于2009年7月6日所发出，题为“为马来西亚皇家海关提供100%进口货物扫描系统”的意向书是真的，并缴纳100万令吉以获取有关的系统。

莫哈末慕斯达法因而抵触刑事法典第420条文，一旦罪成可被监禁最长10年，鞭刑及罚款。