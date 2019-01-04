海事机构劝公众·“帕布”来袭时远离海边 马来西亚海事执法机构劝告公众和海事社群包括该机构人员在星期天热带风暴“帕布“来袭时，远离半岛东海岸海边。

一群小孩站在甘榜士柏让达基的海岸边观看滚滚大浪拍岸的情况。（图：星洲日报）

（布城、瓜拉登嘉楼3日讯）马来西亚海事执法机构劝告公众和海事社群包括该机构人员在星期天热带风暴“帕布“来袭时，远离半岛东海岸海边。

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马来西亚海事执法机构副总监（行动）拿督莫哈末朱比指出，大马气象局今早发出的橙色天气预告指“帕布“正处于北部6.1度，东部104.5度，预料时速是每小时15公里朝西北方向靠近Segenting Kra（马泰边界）的方向吹来。

“各阶层海事社群受促对各自的快艇和船只采取适当处理。他们也受劝告不要从事一些活动如捕鱼、钓鱼、旅游休闲活动等。“他说，大马海事机构成员也要时时照顾好政府的资产和船只等，以免受到暴风雨破坏。

或带来每小时50公里强风

另一方面，登州秘书拿督阿都拉曼表示，“帕布”将带来风速每小时50公里的强风，以及超过3.5公尺高的海浪，风暴来袭期可能延长至明日。

他说，“帕布”吹袭时，民众应远离海滩，以及停止所有水上活动，家长也必须注意孩子的行动，不要让他们到河边或水道戏水。

他促请民众勿在未求证下，通过社交媒体平台上传任何有关暴风雨或风暴的消息、照片或视频，以免造成恐慌。民众在收到相关信息、照片或视频时，应该向登州天灾行动室查询，不要散播不确实的讯息。

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他说，登州天灾行动室已在去年11月开放，开放时间是每天早上8时至下午5时，民众若想要知道任何有关热带风暴或投报天灾事故，可以致电09-6236644或09-6226655。