福隆港华小迁丽阳丰逸城．明年3月料可招生 万事俱备，只欠东风！一旦招标工程完成与相关建校细则谈妥，福隆港华小在迁往瓜拉冷岳新建的丽阳丰逸城（Tropicana Aman）后，预计在2020年3至6月间招收新生！

福隆港华小在最后一名学生陈其贤于去年11月毕业后，即将于2020年上半旬搬迁至瓜拉冷岳新建的丽阳丰逸城。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）万事俱备，只欠东风！一旦招标工程完成与相关建校细则谈妥，福隆港华小在迁往瓜拉冷岳新建的丽阳丰逸城（Tropicana Aman）后，预计在2020年3至6月间招收新生！

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福隆港华小唯一的学生陈其贤自去年11月毕业后，该校就停止被继续使用，直至于2020年迁往发展商在上述约5英亩地段上，才会招生与“重获新生”。

李继香：搬迁事宜进行中

甫获选为福隆港华小董事长的新古毛州议员李继香披露，该华小搬迁一事尚在进行中，预计在2020年3至6月间招收新生。

“搬迁学校的工作还在进行中，希望能在2020年开始接受学生上课，但未必是1月份，有可能是2020年3至6月间才让学生上课。

李继香接受《大都会》社区报记者专访时说，其董事长任期是从本月1月至今年12月31日。

“福隆港华小在前几天召开董事会议，并在会议中进行改选，把董事会的任期从每一年的新日历开始计算（为期一年），我也因此被选为董事长。”

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发展商教育部提供拨款

她说，当务之急是把24间教室先建起来，有关细则仍在商榷讨论中。

她指出，丽阳丰逸城目前是属于新的城镇，还未存有学生可能爆满的隐忧，发展商将与董事部研究有关建校事宜。

“该地段是属于发展商的地，目前已经获得土地局与县议会获得土地批准。”

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她说，校方已经成立招标小组，但她不属于该小组成员，目前也需要等到招标程序完成。

她指出，发展商会赞助一些款额，而教育部也责无旁贷会提供一些拨款，以提供资助。

她说，若有进一步的详情，将由教育部副部长张念群作出正式宣布。

她说，由于陈其贤的家境欠佳，发展商丽阳（Tropicana）也捐赠3000令吉，以让他升学至新古毛国中就读，而她本身也拨款1000令吉给他。

黄思汉：金銮增建华小待商议

与此同时，雪州行政议员黄思汉也证实，福隆港华小将搬迁至丽阳丰逸城，并由该校董事长的李继香负责跟进后续工作。

他说，他曾协调该华小搬迁事宜，他必须声明该校并非是关闭，而是搬迁。

“新的政府甫于去年执政，并在去年杪才开始处理迁校一事，所以不急于在今年内搬迁。”

此外，受询及其金銮州选区增建华小一事，他说，建委会已开始着手于有关工作，目前等待国州议员与教育部跟进与配合。

他暂卖关子说，蒲种增建华小一事，交由张念群作出公布。

黄思汉指出，他在近期内和建委会巡视蒲种华小新校地。