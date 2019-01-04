游子抢返乡火车票．黄金日一票难求 马来亚铁道公司（KTMB）昨日开放售卖农历新年的火车票，随即掀起游子抢购热潮，返乡“黄金日”的火车票几乎售罄，导致许多今日前往售票中心购票的民众已买不到属意日期的回乡票。

民众在开卖农历新年回乡票的首日蜂拥而至售票中心买票，首日（1月2日）下午大约4时35分，依然可见人挤人的场面，大批民众苦等买票。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）马来亚铁道公司（KTMB）昨日开放售卖农历新年的火车票，随即掀起游子抢购热潮，返乡“黄金日”的火车票几乎售罄，导致许多今日前往售票中心购票的民众已买不到属意日期的回乡票。

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《大都会》社区报记者今日再度前往位于吉隆坡中环的电动火车售票中心，以跟进民众购买新年回乡票的情况，相比昨日人挤人的场面，今早现场的购票人数明显减少许多，大部份的购票者都能找到座位，只有20多人是站着等候。

部份游子改选其它公共交通

尽管现场购票者比昨日来得少，不过当中有不少人都买不到属意日期的火车票，热门日期如2月1日、2月2日的回乡票都几乎一票难求。

因此，他们只好选择其它日期或时间的车票；有者则白跑一趟，决定打消搭电动火车回乡的念头，选择其它公共交通工具回乡过年。

据知，2月1日至3日从吉隆坡返回吉打双溪大年的火车票昨日已经卖完。

一名打算于2月1日搭电动回车返回槟城的游子，今日抵达售票中心才得知当日的火车票已经售罄，最后只能考虑选择搭飞机回乡与家人庆祝农历新年。

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网民投诉KTMB网站龟速

有者在场才知晓自己要买的火车票已卖完而显得措手不及，当下即刻拨电联系亲友商量其它回乡日期。

据观察，分派号码牌的柜台昨日有两人站岗，而今日只有1人；至于售票柜台昨日是开放8个，今天只开放其中4个柜台。

另一方面，有网民在KTMB脸书留言指出，他们今日亦在吉隆坡中环站的售票柜台苦等买票，有者则留言指KTMB网站龟速，而且根本无法登入账号买票，最后通过购票平台的网站http://www.busonlineticket.com成功购买电动火车票。

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由于巴士回乡会面对陆路堵车的困扰，而机票价格比较昂贵，而且可能会延迟飞行或搭机不方便，而电动火车则比较准时，也不会塞车，因此较为热门的电动火车是往北马游子的首选。

现阶段未有增加班次计划

另外，记者向马来亚铁道公司企业通讯部经理阿丝育娜询问是否会在农历新年期间增添电动火车的班次，对方指现阶段无法给予答案，必须由首席执行长做出回应。

《大都会》社区报提醒读者们，无论是搭电动火车、长途巴士或飞机，欲购买农历新年回乡票的游子必须尽快购票，避免抱持最后一分钟心态，以免错失购买理想日期的回乡票。

一名女子边看日历边记录回乡与返回隆市的日期，以准备购买农历新年的回乡票。（图：星洲日报）



郑女士（68岁，购票者）：直接到柜台买票

“在我印象当中，铁道公司是11月、12月就开放售卖农历新年的回乡票，为何今年这么迟？竟然在一个月前才开放售卖。

我要购买2月2日回霹雳金宝的火车票，但来到时才知道白天的火车票已经卖完，剩下晚上10时或之后的车票，而2月1日的票也售罄。我不想买夜晚出发的车票，因为抵达目的地时已经是午夜时分。

我过后一阵子在分派号码牌的柜台再度询问工作人员，对方又表示2月2日还有傍晚时分的车票，我便领取号码牌，但不确定轮到我在售票柜台买票时，还有没有理想时间的回乡票。

搭电动火车比较方便，不必面对塞车的困扰，而且我可以在火车上用厕所。

我知道当局星期三开放售票，但没空到售票中心，所以今日才来，但没想到会这么快卖完。

我不会上网，所以通常都是直接到售票中心。如果上网也可以抢购，这会导致不会上网买票的年长者无法在柜台中心买票。”

罗欣贻（19岁，学生）：或搭飞机回乡

“马来亚铁道公司昨天（1月2日）正式开放售卖2月的火车票，我晚上大约8时前来时，柜台已经关闭，所以今早9时许再前来买票。

我没有领取号码牌，因为我想要在2月1日或2日返回槟城的火车票已经售罄，2月10日从槟城回吉隆坡的票也一票难求。

我不清楚还会有没有巴士票，但我会比较倾向搭飞机，因为不必塞车，而且也比较快。当下知道买不到电动火车票后，我随即上网查看机票价格，一趟是百余令吉，这次回乡过年很大可能是搭飞机。”