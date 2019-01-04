安华：希盟内部有阴谋·阻止我接班敦马 公正党主席拿督斯里安华指控希盟内部存有阻止他成为首相敦马哈迪接班人的阴谋。

（吉隆坡4日讯）公正党主席拿督斯里安华指控希盟内部存有阻止他成为首相敦马哈迪接班人的阴谋。

广告

他接受英国《金融时报》访问时形容，这是希盟内部的小动作。

“有好一些人出于本身的原因想要破坏这些安排。

“我不否认希盟内确实有一些人存有不同的议程。”

希盟总秘书拿督赛富丁此前表示，希盟的协议中并没有提及敦马哈迪的首相限期。

不过，也是波德申国会议员的安华重申，他相信马哈迪在履行协议方面的诚意。

“他曾经做过一次（否决接班人）；他会再做一次吗？但我认为情况也已经改变。”

广告

安华没有点名那些他认为属于所谓涉及阻止他任相阴谋的人。

在公正党内，安华与署理主席拿督斯里阿兹敏针对委任最高理事会成员方面意见分歧。

根据《金融时报》的报道，美国欧亚集团亚洲部主管蒙福德断言，阿兹敏也有成为首相的雄心壮志。

澳洲悉尼大学副教授莉莉拉希姆则预测，不论谁继任首相，马哈迪仍然都会有影响力。