穿泳衣泡热水湖掀波．网民要求县会立牌驱逐 能不能穿泳衣泡热水湖？

有马来甘榜人拍到外国游客穿着比基尼泳衣泡热水湖，对“色情”景色感到不满。（图：星洲日报）

（雪兰莪．乌雪3日讯）能不能穿泳衣泡热水湖？

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有女游客穿上比基尼和一件头泳衣，往峇冬加里乌鲁达慕热水湖泡澡，结果掀起大轩然大波，引起甘榜马来同胞的反感，不仅在脸书贴文控诉和要求乌雪县议会立牌，禁止“衣衫不整”者泡澡，更有人扬言应将游客驱逐出去，以维护当地孩童的心灵。

有女游客穿上比基尼和一件式泳衣，往峇冬加里乌鲁达慕热水湖泡澡，结果掀起大轩然大波，引起甘榜马来同胞的反感，不仅在脸书贴文控诉和要求乌雪县议会立牌，禁止“衣衫不整”者泡澡，更有人扬言应将游客驱逐出去，以维护当地孩童的心灵。

谴责女游客衣着暴露

一名以玛珠拉为名的巫裔女网民在拍下女游客照片后，发布到社区脸书专页，谴责对方衣着暴露，并标注县议会要求执法，引起许多巫裔网民的共鸣。

她形容游客的衣着打扮刺眼，甚至是“色情”（lucah），对孩子们留下恶劣影响，也让甘榜人羞于正眼与他们对望。

她也在帖文中强调，这类的衣着不适合出现在住满巫裔穆斯林的社区。

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“当我向保安人员申诉这件事时，他说县议会并未在池旁立下不可衣着暴露的告示牌，因此他也无能为力，不能采取任何行动。那么，这类事的发生应该怪谁？马来西亚将会变成怎样？这是马来甘榜，但我的眼睛却被色情事物污染了。你们又有什么感受？”

玛珠拉认为凸显身材的泳衣太暴露，不适合在以穆斯林为主的社区出现。（图：星洲日报）

有网民指应驱逐“衣衫不整”的游客。（图：星洲日报）



有人指“污染”甘榜

虽然有少数网民戏称会为了池中的绮丽风光而去拍照，但绝大多数的留言者却对玛珠拉的帖文大表赞同，其中有数人指甘榜人有权力当面斥责和驱逐衣着不当的游客，有者建议以弹弓赶跑他们。

另有一名女网民则声称应以脸书的现场播报（live）功能，让更多人看到游客如何“污染”了甘榜。有更多的人则指他们必须提早结束孩子们的嬉水时间，以免幼童们看到太多刺眼的画面。

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乌鲁达慕是乌雪区著名的旅游区，县议会也在2015年配合雪州旅游的主题，拨款提升各项设施，包括将水池划分为3种不同温度的区块，以吸引国内外游客。经过提升后，水池扩大6倍，以容纳更多的游客，为雪州打响旅游名号。

在各项提升完工后，县议会亦已在2017年开始向旅客收取费用，帮补维修和管理费。

乌雪县会将置衣着指南告示牌

乌雪县议会公关主任茱莱娜表示，园丘组将在短期内在乌鲁达慕热水湖区放置泡澡衣着指南告示牌，以避免类似情况再次重演。

“在此之前，确实没有明确的告示牌，因此也不能怪罪任何方面的衣着不当。以常理论，在池内穿泳衣是符合逻辑的，何况对方是不了解民情的外国游客。”

“唯一的问题是这类打扮会触动某些人的敏感度，所以在接获投诉和经过商讨后，我们决定设立告示牌，要求游客在泡澡时不可有太过暴露的穿着。”

她强调，甘榜人的思惟与外国或城镇地区不一样，非穆斯林亦没有必须遮盖羞体的宗教条规，因此肯定会有矛盾。

“我们希望在有了衣着指南后，各方面可以相安无事，本区旅游业亦得以继续发展。”