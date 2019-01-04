有压迫感呼吸困难 ‧ 突然恐慌困扰着我 我会刻意避开人多的地方。最近我甚至无法上班，因为我实在没有办法面对人，常常早上起来心理就自然地抗拒去面对人。

亲爱的主持人：

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你好！我3年前无缘无故就开始这个现象，有时会突然间非常恐慌，呼吸困难，整个人好像跌下无底的深渊，感觉好像心脏病发作，要死去一样。这现象维持十多分钟后又恢复正常。我平均每个月至少发作一次。

另外就是在人多，空间窄小的地方，我有时也会突然间觉得非常恐慌，很强的压迫感及不能呼吸，必须立刻逃离现场，整个情绪才开始纾缓下来。已经3年了，这问题非常困扰我，也影响我的工作。

我会刻意避开人多的地方。最近我甚至无法上班，因为我实在没有办法面对人，常常早上起来心理就自然地抗拒去面对人。

怎么办？我该如何克服这问题？我时常借故不去上班，老板已经开始不满并给予严厉的警告。

除此之外，这恐慌现象也大量消耗了我的精力，现在连日常的家务都让我觉得难以胜任。有什么办法可以完全消除这些令人困扰的感觉吗？

恐慌的妈妈敬上

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不要压制身体自然反应 ‧ 找出恐慌原因对症下药

恐慌的妈妈：

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你好！我建议你先去看医生，检查身体，看看有没有心脏健康问题。排除了可能的健康问题，那我们就要来看心理层面了。

听起来你所经历的恐慌现象在医学界里排除了心脏问题就是恐慌症。

这是焦虑症的一种，也是你的身体开始回应你所面对的压力，并告诉你说：“让我休息一下，我受不了了”，其实身体的自然反应是无害的。

越抗拒发病时间越长从来信中可以感觉到，你迫切的希望这不好的感觉可以完全消失，也看到你怕自己会因不断的惊恐而崩溃或死亡。

然而根据研究报告，当惊恐发作时，如果当事人勇敢的面对他的惊恐，那感觉反而会慢慢的自动消失。反而是你越去抗拒，发病时间就越长。

意思就是说，下次恐慌来袭时，不要急着压制或服用镇定剂，试试看去面对，感觉及观察自己的恐慌，好像一个局外人在看自己的身体，任凭它发展，看看会不会消失得比较快？

当你能够接受这是身体的自然反应时，那发病的次数反而会减低。另一个很重要的提醒就是，你的身体不会因为恐慌发作而受害，如窒息、失控、精神失常。那只是感觉，不是事实。

当然，除了顺其自然，另一个就是找出原因。你可能需要回顾这些年发生的事情，你说3年前开始有这困扰，那可能需要看这之前，4年前或更早之前，你是否经历极大的打击，如婚姻破裂，配偶患重病，分离，生意失败等。

来信说无缘无故的开始，可能你那段时间没有打击，但之前呢？惊恐很多时候是累积的压力，在你抵抗力减弱或放松的时候就发作了。而且一发作就会持续好几年。找出原因，对症下药。比如说，如果发觉是对家人绝望的哀伤引起的，就作哀伤治疗。

试试看，以平常心看待惊恐来袭，然后处理病发原因。希望这些讨论对你有帮助。当然如果你发觉这些问题太棘手，你也可以考虑寻求辅导的帮助。辅导通常可以给你一个痊愈的疗程，也教你一些技巧如何面对“恐袭”。

记得面对恐慌症是长期的争战，时好时坏，只要它发作的次数越来越少，你就是在进步了！

祝福你，抗“恐袭”成功。

博爱主持人敬上

博爱辅导中心新山分会

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