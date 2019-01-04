潘玮柏将结婚？ 网疯传潘爸说溜嘴 38岁的潘玮柏出道17年，感情生活始终低调神秘，近日被疯传即将结婚，且“爆料人”是潘爸爸，吓坏不少粉丝。潘玮柏日前说被爸妈催婚催到不行，但苦无对象。

（图：脸书）

（台湾．台北/北京4日讯）38岁的潘玮柏出道17年，感情生活始终低调神秘，近日被疯传即将结婚，且“爆料人”是潘爸爸，吓坏不少粉丝。潘玮柏日前说被爸妈催婚催到不行，但苦无对象。有网民在微博指，潘玮柏打算结婚了，潘玮柏的教授父亲潘志伟，日前在学校上课时，无意间提到潘玮柏快结婚了，消息才因此传开。

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潘玮柏爸爸潘志伟是台湾实践大学、淡江大学企业管理专业的教授，而这次网民还晒出了潘爸爸的正面照。

而结婚对像，有网民猜测是之前的绯闻女友上海空姐Luna，两个人不仅有很多情侣同款，还曾传出已同居的消息；但更多网民却希望他与吴昕能弄假成真，两人2017年因参加了恋爱综艺《我们相爱吧》组成“无尾熊夫妇”，拥有大批CP粉。

网络疯传潘玮柏父亲在课堂上说溜嘴，爆出儿子即将结婚。

潘玮柏的结婚对像，有网民猜测是之前的绯闻女友上海空姐Luna。

潘玮柏绯闻女友Luna有着甜美脸蛋、姣好身材。

潘玮柏绯闻女友Luna有着甜美脸蛋、姣好身材。

至于潘玮柏究竟是不是要结婚了，有中国媒体向工作人员求证，但获得不同的回应，据《新浪娱乐》报道，工作人员保持沉默，而《爱奇艺娱乐》则表示，经纪公司工作人员称潘爸爸爱开玩笑，稍晚会发布官方声明。

人在准备演唱会的潘玮柏听到台湾媒体询问后大笑两声，“谢谢大家这么关心我的大事，小的目前未婚，也还没有人愿意嫁给我，哈哈，但已收到大家关注，我会继续努力。”

此外，潘玮柏所属华纳音乐也表示，“潘玮柏近期正投入3/9小巨蛋演唱会，也希望大家把关注移到玮柏的表演上，而演唱会门票将于1月6日开卖。”