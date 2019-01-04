癌恢复后首归羽总健身·李宗伟挥汗：真爽！ 大马羽球一哥李宗伟出人意表提前回到大马羽总羽球学院展开患癌恢复后的第一次训练，但他今天做的是健身训练，还没正式回到球场。

大马羽坛一哥李宗伟周五早上回归位于武吉加拉的羽总体育学院，展开健身训练，预计他将在下周一正式回归训练场，展开有拍训练。这将是36岁的李宗伟自去年7月得悉患鼻癌后，从治疗到康复，阔别半年后重回训练场。（照片来源Malaysian Sports）

（吉隆坡4日讯）大马羽球一哥李宗伟出人意表提前回到大马羽总羽球学院展开患癌恢复后的第一次训练，但他今天做的是健身训练，还没正式回到球场。

广告

前世界第1的李宗伟，今早在两名教练米士本与叶橙旺的陪同下，回归位于武吉加拉的羽球学院做健身。

这是宗伟自去年6月底证实患鼻癌、到7月飞往台湾接受治疗以及之后回国进行康复后，首次回归他的“第二个家”羽总。

36岁的宗伟今天回归羽总做了两小时轻微的体能训练。

享受回归羽总训练感觉

对于自己阔别半年后重回熟悉的羽总，宗伟对他的好友兼大马著名体坛部落客SS Dhaliwal说：“这感觉真的很棒，但同时我也感到紧张。”

“刚开始是感觉有点艰辛，但后来我很享受这次训练。我做日常的伸展运动并继续使用设备（健身），我必须说我非常享受（这次回归训练）。”

广告

下周一正式回归训练场

他补充说，他下周一将会正式恢复场上训练，而他对此充满期待。

他说：“这只是朝我复出迈出的一小步，一个积极的事情就是当我做完运动后，这让我感到疲惫。或许我需要一段时间恢复体能状态，但我对此充满乐观。”

宗伟表示，这次的突发病患虽是漫长和艰苦，但因为有马来西亚人民给予他的祝福与力量，成了他最大的动力。

广告

心理做好准备

他说，自己的心理已随时做好准备回归赛场，但必须等待身体状态恢复到自己认为可以的状态才会参赛，“我尝试恢复我的状态与体能，当我的状态更好时，我将会开始参加国际赛。”

“在心理上，我一如既往地做好准备了，但也必须让我的教练、医生以及大马羽总继续支持我，以便能良好恢复健康。”

李宗伟此前在接受完鼻癌治疗后，在回归大马召开新闻发布会时透露，他将会在今年3月的全英赛回归赛场。