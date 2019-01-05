《飞吧，迈斯》透过小麻雀故事 ‧ 绘本激励 ‧ 抗癌无惧 癌症，并不可怕，也不可耻，只要提起勇气，生命永远都有希望！

尽管癌症现在已经是相当普遍的疾病，但很多人对癌症还抱有误解、歧视，更遑论是小朋友对癌症的不了解，对抗癌这件事更是非常恐惧，觉得癌症就是一个巨人，是一个无法战胜的巨人。

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90年代，阿根廷有一名患上血癌的小朋友Maximiliano，因为当时资讯不发达，她无法找到适合的骨髓移植及获得适合的治疗药物，17岁就离世了。

失去孩子的妈妈帕特．加西亚（Pat Garcia）非常伤心，不想再看到其他孩子也面对同样问题，于是成立了The Max基金会，帮助患上血癌及罕见癌症的孩子。

之后，委内瑞拉一名血癌患者玛丽亚以Maximiliano为蓝本，创作了《飞吧，迈斯》故事，以一只瘦弱的蓝色小麻雀故事来比喻癌症患者，只要对生命充满希望，就可以战胜恐惧，像小麻雀一样展翅飞翔。

这个激励人心的故事，在2013年TheMax基金会出版成故事绘本，如今已被翻译成多种语言，而马来西亚共出版3种语言，分别是马来文、英文及中文，再由基金会的义工分发到全国各州20所政府医院儿童病房，鼓励孩子们一起学习书中的小麻雀，提起勇气战胜疾病。

除了把绘本送到医院的儿童病房之外，义工也会到病房给儿童讲解故事的意义。（图：受访者提供）

绘 画 者 是 大 马 癌 症 病 人

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值得一提的是，《飞吧，迈斯》绘本是由马来西亚癌症患者范文晖所画，他以行动告诉大家不要害怕癌症，癌症并不可怕，生命永远承载着希望。

The Max基金会亚太地区（马来西亚）项目负责人王仪佳表示，马来西亚版的《飞吧，迈斯》绘本，是在2014年出版，当时是用作基金会筹款，一本30令吉，之后他们就会把绘本送到医院儿童病房，并由义工给孩子们讲这个故事的意义，借此鼓励病童。

王仪佳：希望通过这本绘本能够激励癌症患者，也让民众明白癌症并不可怕。（图：星洲日报）

400 本 送 “希 望 阅 读 计 划 ”

“除了鼓励病童之外，社会至今对癌症及癌症治疗方法还有很多误解，因此希望从小朋友开始打破对癌症的恐惧感，所以我们把400本的中文版《飞吧，迈斯》送赠给星洲日报‘希望阅读计划’的受惠学生。”

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“我们希望通过这本绘本传达正确讯息，让大家对癌症有更多的理解，不要偏听有关癌症的资讯及歧视癌症患者，也不要认为癌症患者是没有生产力的一群，其实很多患者都还是有生产力的一群。”

王仪佳表示，The Max基金会是国际非盈利卫生组织，推动药物捐赠计划，把征求到的癌症药物分发给还未及供应的发展中国家，降低癌症导致的早亡人数。

药 赠 2000 患 者

“马来西亚的办事处也是亚太地区办事处。目前大马的药物捐赠计划，获得一家国际药剂公司捐赠治疗慢性髓性白血病及肠胃道间质瘤的抗癌药，由该药剂公司及政府共同赞助，我们则会鉴定符合资格的患者及分发药物，至今全国共有约2000名患者受惠。

“大马基金会除了推动药物捐赠计划之外，也协助处理了马来西亚Max家人互助会，是一个癌症患者的互助机构，包括患者、家属、医护人员及义工。我们相信癌症的治疗过程并不只限于医药，还有很多方面的协助，帮助患者更勇敢的抗癌。”

在很远很远的地方，有一座美丽的热带森林。那里非常明亮、温暖，太阳老是暖烘烘地照耀大地。

美丽的森林里布满了绿油油的大树和五彩缤纷的花朵。各种各样的小鸟住在那里。它们的羽毛，色彩绚丽。鸟儿们天天在阳光普照的蔚蓝天空下，吱吱喳喳地歌唱，多么快活呀！

晚上，一轮明月高高地挂在天上，鸟儿们在柔和的月光下安稳入睡。

有一天，一对年轻、感情很要好的麻雀夫妇来到这座美丽的森林。

看着眼前树木葱郁，花儿盛放，彩蝶飞舞的美丽森林，他们不约而同喊道：“这里就是我们建立新家的好地方！”

麻雀夫妇选了一棵又高又壮的树来做窝。他们积极、开心地四处飞窜，采集枯枝和枯叶。

好不容易，鸟窝终于做好了！麻雀夫妇仔细地检查鸟窝，确保鸟窝没有缝隙。崭新、安全的家，是他们的安乐窝。

不久后，麻雀太太要当妈妈了。

她在温暖舒适的鸟窝里生下4颗美丽的蛋。麻雀太太非常自豪，片刻不离地守护她的4个小宝贝。她用体温给小宝贝们带来温暖，直到他们孵化。

一个晴朗的早晨，太阳慢慢地升起，染红了天空，也把树叶照得金光闪闪。这时，3颗比较大的蛋慢慢裂开了。麻雀太太知道，她的宝贝要孵化了。

她围绕着宝贝们，心情非常紧张。不久后，麻雀宝宝先后从蛋壳中探出头来。

“迷你蛋怎么一点动静也没有？”麻雀太太不禁忧心忡忡。

直到3个宝宝完全破壳而出后，麻雀先生和麻雀太太才发现迷你蛋出现了小小的裂痕。麻雀太太高兴地抱着麻雀先生欢呼。

傍晚时分，最小的宝宝终于羞涩地探出头来。接着，他光秃秃的身体，也出来跟担心不已的父母和美丽的花花世界打招呼。小宝宝的个子不但特别小，也比较弱。他吱吱喳喳，不停地嚷着要吃东西时，麻雀夫妇才松了一口气。这时，已是夜深时分，他们好不容易才完成了喂食宝宝的任务。美满的麻雀一家总算可以休息了……不久，麻雀太太决定给宝宝们取名字。为3个大宝宝取了动听的名字后，麻雀太太慈爱地望着小宝贝。

她想：小宝贝没有获得上天眷顾，身为他的妈妈，我必须给他取个意义深远的名字，以弥补他。

麻雀太太决定给脆弱、瘦小的小宝贝取一个伟大的名字──一个叫人听了，马上会联想到“最大”、“最壮”、“最棒”的名字！

“小宝贝，从今天开始，你就叫迈斯。”

麻雀太太希望这个非凡的名字，是她给小宝贝最好的礼物，能够陪伴他翱翔在天际，开拓新世界。

快乐的日子一天一天地过去，迈斯和哥哥们慢慢地长大了！

可是，迈斯不但长得比哥哥们慢，不比他们活泼，甚至学习也没有他们好。

短短几天里，哥哥们都长了羽毛。在麻雀先生和麻雀太太的指导下，他们开始学习飞行。

麻雀夫妇虽然严格，但是很有耐心。他们知道要尽早教育宝贝们，才能让他们早日学会飞行，以在蓝天里展翅高飞，寻找自己的幸福。

强壮的麻雀宝宝们很快就学会飞行。他们围绕着大树飞翔，追逐飞舞的蝴蝶，享受疾风扑面的快乐，并且越飞越高。小迈斯却非常胆怯。他认为弱小的翅膀，不能让他安全地飞翔。

不管麻雀太太鼓励了多少次，小迈斯只敢从这根树枝跳到另一根树枝。看着羽翼已丰的哥哥们在森林里自由自在地飞翔，小迈斯的心怦怦地跳个不停，非常害怕。

多次尝试后，小迈斯依然离不开他的大树。他总是羡慕地望着正在探索世界的哥哥们。

麻雀先生也非常担心，却只能安慰麻雀太太说：“有点耐心吧！别催他。总有一天，他也会飞。”

可是，麻雀太太依然终日都在担心小迈斯。

小迈斯很努力地尝试，希望有一天能够和哥哥们一起展翅翱翔。然而，他内心深处总是有一股力量在阻止他。

他不知道为什么自己总是离不开他的安乐窝──大树。因为恐惧？

因为熟悉的大树带来的安全感和舒适感？因为他弱小的身体根本承受不了疑虑和恐惧？

他非常希望摆脱这些枷锁，飞向高空，却始终做不到。

小迈斯知道自己比不上哥哥们，也不像在森林里快活歌唱的其他动物。内心的忐忑，让小迈斯喘不过气来。这股力量好像恶魔般，牢牢地控制着他脆弱的心灵，让他在恐惧中度日。

彻底改变小迈斯的日子，终于到了！

这一天和其他日子没有两样。太阳高升，照耀着森林。金光闪闪的阳光穿透枝桠，温暖大地。

大清早，麻雀先生和麻雀太太便外出觅食。小迈斯的哥哥们也飞向高空，结交新朋友。

小迈斯也在忙碌。他忙着让脆弱的身体听从内心的使唤而展翅高飞。

就算飞不出去，也至少鼓动双翼。

小迈斯很想飞！他要像哥哥们和林中其他鸟儿一样展翅高飞，翱翔天际。他告诉控制着他内心的恶魔：“我不会退缩！”

今天，他有飞翔的念头，内心的恐惧却让他却步。

这时，他打算放弃了。他打算告诉心爱的妈妈，他永远无法像哥哥们那样飞翔，请妈妈不必担心他，也不要对他的未来抱有太大的期望。

小迈斯坐在大树的顶端，时而仰望蓝天，时而俯视大地。最后，泪水盈眶的小迈斯叹了一口气。

突然，一阵急促的求救声划破寂静的四周。小迈斯被枝桠下传来的凄厉哭声吓呆了！那一瞬间，他全身的血液好像凝固了。俯瞰地面，他看见惊人的情景。

一只可怜的小麻雀从鸟窝中摔到地面。更可怕的是，不怀好意的大花猫正紧紧盯着小麻雀。接着，大花猫一步一步，慢慢地走向彷徨无助的小麻雀。

小迈斯环顾四周，着急地寻找哥哥和爸爸妈妈，却不见他们的踪影！

小迈斯知道只有他能够救小麻雀。他再不行动的话，可怜的小麻雀就会没命了。

树下再次传来呼救声。小迈斯知道小麻雀身处险境，如果他袖手旁观的话，小麻雀必定会惨死。

突然之间，小迈斯觉得内心的恶魔已离开他。他觉得，拯救小麻雀是他应该做的事。

小迈斯想起了爸爸的话：无论你的恐惧源自内心或外在因素，积极地、勇敢地面对它，是克服恐惧的不二法门。唯有克服了恐惧，你才能活得有意义，自由自在。

克服了恐惧，小迈斯不再焦虑不安，也不再害怕飞行。他知道无助的小麻雀需要他，也知道只有他能够让小麻雀保命。于是，小迈斯勇敢地飞起来，实现了长久以来的梦想！他紧张地飞向地面，用喙轻轻叼起小麻雀，迅速地把打颤的小麻雀送到他熟悉的安全地带──大树上！

安顿好小麻雀后，小迈斯才停下来喘气，细细地回想他弱小的身躯和强大的翅膀所缔造的壮举。

他不再像之前，只会在枝桠间跳跃，他终于会飞了！他已能够从大树俯冲而下，迅速救出小麻雀，然后顺利飞回树上。

飞扑而下的那一瞬间，小迈斯不但摆脱了内心的恶魔，还彻底消除了他对大花猫的恐惧。

突然，四周传来鸟儿嘹亮的歌声，蝴蝶和其他动物也为他喝彩。原来，附近的动物都看到了小迈斯勇敢的举动。

当小麻雀陷入险境，大家不知所措时，小迈斯去激发了内心深处的强大力量，不顾自己的安危，勇敢地救了小麻雀。

大花猫黯然离开后，飞禽走兽纷纷围绕着小迈斯。大家除了拥抱他，鼓励他，还赞扬他机警、反应敏捷。

小迈斯小小的身体充满惊人的力量，强大的内心蕴藏无限的勇气。森林里的动物都说，以后发生这种事情时，一定会马上帮助遇险的小动物，因为他们深深地体会挽救了生命的快乐和意义。

小迈斯因为小麻雀能安全回到妈妈的怀抱感到欣慰；也因为自己的举动激励了其他朋友而感到高兴。更重要的是，他发现帮助别人的同时，自己也获益良多。看见小麻雀遇险时无助的样子，让他看清楚自己的缺点。他终于从一直紧锁着他的恐惧和绝望中解脱出来！

那一天，小迈斯发现了自己的天职。他告诉自己：“就像我的同类一样，我要当一只快乐和忙碌的麻雀，过着开心和充实的生活。我还要当一只勇敢和坚强的麻雀，帮助和支援有需要的朋友。

在这个美丽的世界，有许多我们可以为自己和后代做的事情。善心能迅速感动他人。因此，从今天起，我会存好心、做好事。”

在短短的时间里，小迈斯的名字传遍整座森林，甚至传至其他的森林、树林、公园和花园。大家都在谈论他的宏愿，并决定和他携手合作，共同创造幸福的生活。

很快的，大家都知道小迈斯和他的志愿团，纷纷前来求助。于是，小迈斯开始招募和训练来自森林和邻近公园的麻雀，并组织了几支志愿团。

随着需要帮助的朋友越来越多，志愿团的数量也逐渐增加。

接着，许多南迁过冬的麻雀也慕名而来，请求小迈斯让他们成为志愿团的一分子。夏天到来时，这些生力军就飞回家乡，用从小迈斯身上学到的知识和技能来帮助当地的朋友。能够帮助和服务大家，让他们觉得无比光荣，同时证明小小的麻雀也能为自己的家园贡献力量。

就这样，从前那只害怕飞行的小麻雀小迈斯的救援精神，慢慢地跨出美丽的热带森林。无数小巧但强壮的翅膀，承载着希望来到了偏远的地区。

像小迈斯那样的英雄事迹，永远不会结束。因为只要世上还有像小迈斯和他的朋友们那样，以善心、爱心和同情心扶危济难的人，这些故事将纷至沓来并永远流传。