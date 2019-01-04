拯救武吉拉贡森林保留地．截至1月3日．3.6万人签名救绿肺 “Save Bukit Lagong Forest Reserve”（拯救武吉拉贡森林保留地）签名运动截至1月3日中午12时，已成功收集到超过3万6000个签名！

环保组织在change.org网站发起的“save bukit lagong forest reserve”（拯救武吉拉贡森林保留地）签名运动，至今已成功收集到超过3万6000个签名。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）“Save Bukit Lagong Forest Reserve”（拯救武吉拉贡森林保留地）签名运动截至1月3日中午12时，已成功收集到超过3万6000个签名！

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环保组织与人士上月初在Change.org网站发起的签名运动，获得许多居民积极响应，在突破3万5000个签名后，目前正迈向收集5万签名的目标。

叶雄：屋业发展已过剩

万挠新村村委会财政叶雄在受询时强调，绿肺的存在能净化空气，改善空气素质，希望相关单位不要为了利益而发展武吉拉贡森林保留地。

他说，万挠新村距离武吉拉贡虽有数公里，但当地一带的屋业发展已经过剩，没有再浪费一块绿地的必要。

“有钱人会多买些单位，但没钱的终究还是没本事购屋，我们这一带的屋业已经过剩了。”

他认为，与其辟新地段进行发展，不如重新发展武吉柏伦东和桃源岭的搁置计划，将有关地区带旺起来。

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他也补充，近期没有听闻相关反对上述计划的组织有任何进展和行动。

蔡伟杰：未听闻开听证会

公正党万挠区州议员蔡伟杰表示，雪州政府早前曾承诺要召开听证会，聆听大众的意见，惟其服务中心目前尚未接获任何消息。

他说，尽管武吉拉贡森林保留地并不在他的州选区内，但他会协助谘询和跟进，以及向当地州议员，即诚信党邓普勒州议员莫哈末沙尼了解与反映。

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向雪大臣森林局长请愿

根据签名运动内容显示，上述运动主要针对雪州政府将武吉拉贡森林保留地大约70英亩地段从宪报上除名，以开发及兴建高密度的房屋住宅区之举表达强烈抗议，同时向两名决策者请愿，即雪州森林局局长莫哈末普艾和雪州大臣阿米鲁丁。

相关组织在网页中强调，民联政府在2008年执政雪州时，曾承诺保护仅有的自然保护区，对子民带来希望；但近期出现武吉拉贡森林保留地从宪报上除名的计划令人深感失望，就如背叛子民对雪州政府的信任。

因此签名反对人士呼吁雪州政府即刻撤回与取消有关建议，吁请政府保护自然森林保留地，子民更需要自然保护区来支持身心健康。