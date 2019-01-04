2018年亚洲最佳残障男运动员·大马第1人荣获最佳·里祖安展望世界赛 31岁的大马残障飞人莫哈末里祖安成功当选2018年亚洲最佳残障男运动员，成了我国历史第一人。

莫哈末里祖安凭藉去年印尼残障亚运会勇夺3金，包括打破世界纪录和亚洲纪录，成功当选2018年亚洲残障最佳男运动员。（图：马新社档案照）

（吉隆坡4日讯）31岁的大马残障飞人莫哈末里祖安成功当选2018年亚洲最佳残障男运动员，成了我国历史第一人。

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里祖安大感意外惊喜



这位2016年里约残障奥运会金牌得主，去年在雅加达-巨港残障亚运会表现出色，他个人揽下3金，还打破1个世界纪录（T36级（大脑麻痹症）男子100公尺）和1个亚洲纪录（T36级（大脑麻痹症）男子跳远），为其赢得了这项殊荣。届时，亚洲残奥委员会颁奖典礼将在2月5日于迪拜举行。

莫哈末里祖安得悉自己将获奖后感到意外，他说：“我没想过自己能够成为亚洲最佳残障男运动员，在残障亚运会有其他几个选手也表现出色，很荣幸我是第一位获奖的大马运动员。”

惹加纳丹：其他选手的榜样

同时，莫哈末里祖安藉此机会感谢国家体育理事会、国际残奥委会，特别是个人教练惹加纳丹。“如果没有惹加纳丹教练的指导，我不可能获得这番成绩，这激励我在11月举行的多哈世界残障田径锦标赛追逐更大成就。”

而身为教练的惹加纳丹也为弟子取得的荣誉感到骄傲，“莫哈末里祖安是其他大马残障运动员的榜样，他们应该向其学习并相信自己的能力。”自从2009年以来，惹加纳丹便一直担任莫哈末里祖安的教练，目睹了后者取得了成功。

“我非常乐意帮助其他田径运动员赢得金牌，自己会继续帮助大马选手取得提高。”