适耕庄最新打卡点巷“卷卷草”变水牛季候鸟 适耕庄稻米收割季节后的黄金稻草，除了可做成热门拍照景点“卷卷草”，未来也会出现以动物为造型的稻草模型，例如稻田常见的水牛或季候鸟，成为最新的打卡地点！

除了稻田常见的水牛，巴哈鲁丁也利用稻草制作其他动物如季候鸟类。（图：星洲日报）

（雪兰莪．适耕庄3日讯）适耕庄稻米收割季节后的黄金稻草，除了可做成热门拍照景点“卷卷草”，未来也会出现以动物为造型的稻草模型，例如稻田常见的水牛或季候鸟，成为最新的打卡地点！

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黄瑞林：拥更多元化展品

适耕庄区州议员黄瑞林表示，每逢年中或年杪的稻米收割季节，稻田除了迎来丰厚饱满的黄金稻穗，割下的黄金稻草也是丰收季的“副产品”，从一开始的“焚烧以化为肥料”，逐步发展成卷卷草或动物饲料，也让他不禁思考，稻草是否有更多的用途。

“结果我月前参观马来西亚农业展时，发现来自槟城农业局的巴哈鲁丁，把稻草做成各式动物模型，因此特意邀请他到适耕庄为50位稻农上课，教导如何以稻草‘变身’为可爱的动物模型，让适耕庄旅游景点拥有更多元化的展品。”

发扬“稻田专属手工艺”

黄瑞林指出，适耕庄每逢收割季节，都会看到一捆捆黄金稻草堆在稻田，可说是稻草模型取之不尽的原料，因此希望稻农学习稻草模型的制作技巧后，依据季节特性和不同的景点，设计相应的稻草模型。

“例如可以在耕种稻米季节，设计‘水牛犁田’模型，或重现‘水牛被季候鸟包围’的惬意景象，让游客感受以水牛耕种的人力农耕时光，也能变成最新的拍照打卡景点。”

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他日前出席其服务中心主办的“稻草模型工作坊”开幕仪式时，如此表示，也希望参与的稻农和村委会成员，成功习得新技术后，能够善用以作为开拓新收入的一技之长，也协助传承和发扬光大此“稻田专属手工艺”。

巴哈鲁丁：到台湾视察掌握技术

过去同样是稻农的巴哈鲁丁表示，去年随同农业局到台湾视察时，掌握了制作稻草模型的技术和基本概念，因此开始自行研究，并坦言只要有兴趣和创意的想法，就能设计出各式逗趣的稻草动物模型。

“我们用木头和铁丝网作为动物的基本外观基底，再用黄金色的稻草裹成外观，因此基座的稳定度非常重要，即使未来稻草‘外皮’因天气或人为破坏而腐烂，只需更换稻草又能变回崭新的稻草模型。”

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他补充，一般稻草模型只需1或2天完成，若是较复杂或大型的设计则需要1星期左右，若没有日晒雨淋并获得妥善照顾，稻草模型的使用期限甚至长达半年。

适耕庄稻农和村委会成员，学习如何以木头和铁丝网，打造水牛的基本外观，再裹上黄金色的稻草。（图：星洲日报）