鱼饵市场需求高．船主违规捕小鱼 鱼饵市场需求高，加上渔产越来越少，船主不惜铤而走险违规在浅海捕小鱼牟利。

小鱼市场需求高，船主纷纷转型违规捕捉小鱼。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打3日讯）鱼饵市场需求高，加上渔产越来越少，船主不惜铤而走险违规在浅海捕小鱼牟利。

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据了解，每公斤的小鱼售价约1令吉50仙，而船主每趟可得的小鱼鱼获约4至6公吨，至少可赚取约6000令吉。

通常这些小鱼，可售卖给加工厂制作为饲料，或作为鱼饵，市场需求高，船主纷纷转型违规捕捉小鱼。

政府规定，每搜B型渔船必须在8海里外作业，且船上也安装自动识别系统（AIS），但船主仍冒险在少于8海里处作业捕捉小鱼。

对此，吉州渔业局执法组分别在12月31日，以及1月1日至3日展开取缔行动，共扣捕两艘违规的B型渔船，包括船上8名船员（年介于25岁至61岁）和100公斤的小鱼鱼获。

AIS系统侦查捕2渔船

吉打渔业局局长阿都哈林说，执法组通过AIS系统侦查违规的渔船后，派员到海域展开逮捕行动，并在相隔15分钟内扣捕两艘渔船。

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他说，这两艘渔船已第二次违规作业，若第三次违规则将在1985年渔业法令第8（b）条文和第10（2）条文下被控，可面对罚款不超过2万令吉或监禁不超过2年。

阿都哈林今日吉打港口渔业局码头召开新闻发布会上发言。陪同者有吉打港口码头主任苏巴马廉和分行主任凯鲁。

他说，除了违规渔船外，该局也充公153个筌笼（Bubu Naga）捕鱼器具，以及5个超过10寸尺码的拖网，这些非法捕鱼法皆发生在瓜拉双弄、双溪峇鲁和尤仑一带。

他解释，筌笼捕鱼器具一般长约7公尺，且大鱼或小鱼入笼后，一律打捞上岸，这不只威胁渔民生计（影响拖菱网渔船的作业），也会破坏自然生态。

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阿都哈林（中）展示当局通过电脑侦查每艘B型渔船的作业记录。左是苏巴马廉；右是凯鲁。（图：星洲日报）

船主铤而走险捕捉小鱼牟利。（图：星洲日报）

一般长约7公尺的筌笼捕鱼器，严重破坏自然生态。（图：星洲日报）